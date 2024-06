Jennifer López camina cabizbaja por Los Ángeles ¿Cuál es el motivo?

El pasado sábado se conocía la noticia de que Jennifer López cancelaba su gira de todos los conciertos.

El motivo es que quiere "un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos", comunicaba la productora encargada de la organización, Live Nation.

Horas más tarde de este anuncio, se veía a la cantante cabizbaja paseando por Los Ángeles, su primera aparición tras la fatídica noticia para sus fans de la cancelación de su gira.

La artista almorzaba y se iba de compras a una de las tiendas de Gucci situadas en la ciudad. Pero ha llamado la atención verla sola, mientras que su marido, Ben Affleck, paseaba por Santa Mónica.

El actor Ben Affleck estuvo el sábado por las calles de California acompañado de una de sus mejores consejeras. Paseaba junto a su hijo Samuel y Jennifer Garner, su exmujer. Ambos acudían junta a apoyar a su pequeño en un partido de baloncesto en Santa Mónica.

Jennifer Garner, además de su expareja y madre de sus tres hijos, es una de sus amigas más cercanas.

¿Crisis matrimonial?

La pareja “Bennifer” parece no estar viviendo su mejor momento, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los rumores de problemas en su matrimonio.

El último acto en el que se les ha visto juntos ha sido la graduación de la hija mayor de Affleck. Pese a que la prensa apunta que se cogieron de la mano en varias ocasiones, la tensión entre ellos era notable.

La primera vez que el matrimonio tuvo una crisis fue en 2004, cuando rompieron su compromiso porque el actor no pudo soportar presión pública de estar con una superestrella y protagonizar portadas. En 2021 se conoció su reconciliación y un año más tarde se casaban en Las Vegas.

Gira cancelada

Los conciertos de Jennifer Lopez estaban previstos para iniciar este próximo 26 de junio en Orlando y acabasen en agosto.

El tour era uno de los eventos musicales del año. Después de una década sin sacar un disco en solitario, la cantante regresaba con 'This is me... now' y la expectación era máxima.

