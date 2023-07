Jesse Lingard está en serios problemas con la ley británica

El futbolista Jesse Lingard, le impusieron una prohibición de circulación por seis meses luego de que en un juicio no proporcionara detalles sobre quién conducía su automóvil cuando fue sorprendido por exceso de velocidad.

En una audiencia la corte mencionó que se dio un nombre ficticio y una ubicación inexistente, la cual según estaba vinculada a una estafa notoria que estaba bajo el nombre de la exestrella de Inglaterra.

El día de hoy el abogado del exjugador del Manchester United mencionó que no tenían conocimiento sobre el aviso de intento de enjuiciamiento a su mansión ya que este no vivía allí, actualmente se encuentra ubicado en Nottingham Forest, además de esto el abogado añadió que no eran responsables del correo electrónico que un tribunal escuchó previamente que identifica al “conductor” como George Bolt.

Su multa es de 900 libras esterlinas por no haber proporcionado la información pertinente con el conductor de su coche, además, recibió seis puntos de penalización en su permiso de conducir sumando otros seis puntos que le habían impuesto el año pasado, inhabilitando su permiso de conducir totalmente.

Sin embargo, Frank Rogers abogado de la exestrella, dijo que el jugador había aceptado que el “sistema” no era suficientemente bueno, esto a causa de que no fueron capaces de comunicarse a su ubicación actual.

En la audiencia se mencionó que el vehículo registrado bajo el nombre de Lingard fue captada por una cámara de velocidad en la A56 en Trafford en el mes de agosto del año pasado, la corte procedió a enviar un aviso de enjuiciamiento (NIP) solicitando detalles de quien estaba detrás del volante, al no recibir respuesta alguna realizaron una nominación en línea utilizando la dirección de correo electrónico de Lingard, dándoles como respuesta el nombre de George Bolt, sin embargo se dieron cuenta que este nombre no existe.

El Fiscal que maneja el caso Mike Arden, mencionó que la boletería de la central de la Policía del Gran Manchester había identificado el nombre del jugador vinculado con una granja NIP (granjas estafadoras en la que los conductores y las empresas pagan para que proporcionen detalles ficticios para así evitar multas o puntos en su licencia por infracciones de tráfico).

El jugador no asistió al primer llamado, sin embargo, asistió ante el tribunal el día de hoy en el cual al momento de preguntarle cómo se consideraba declarado al no proporcionar información, respondió “Culpable”.

Jesse Ellis Lingard, futbolista profesional inglés que juega como centrocampista ofensivo o extremo, ha ganado la UEFA Europa League, la FA Cup, la FA Community Shield y la EFL Cup, convirtiéndose en uno de los tres únicos jugadores en anotar en las últimas tres finales.