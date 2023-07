Joe Manganiello solicitó divorciarse de Sofía Vergara por 'diferencias irreconciliables'

Luego de casi ocho años de matrimonio, la estrella de “Magic Mike XXL” solicitó el miércoles el divorcio de Sofía Vergara en el Tribunal Superior de Los Ángeles, citando “diferencias irreconciliables”.

Manganiello, de 46 años, representado por la llamada “disso queen” Laura Wasser, indicó que la fecha de separación fue el 2 de julio. La presentación también indica que él y la actriz de “Modern Family”, de 51 años, tienen un acuerdo prenupcial que les permite a cada uno conservar los activos respectivos que acumularon durante su unión de siete años.

La pareja de actores no tuvo hijos, por lo que citaron eso como una posible razón para la separación. Manganiello quería tenerlos y Vergara no. Ya tiene un hijo adulto, Manolo Gonzalez Vergara, a quien dio a luz cuando tenía 18 años. También estuvo envuelta en una prolongada batalla por la custodia de dos embriones con su ex, Nick Loeb, que ganó en ell 2021.

Vergara aún no ha presentado una respuesta a la petición de Manganiello, según los registros en línea de la corte.

Los rumores de su separación han estado circulando en los últimos meses, después de que la pareja volvió a poner en venta su mansión de Beverly Hills, que había estado a la venta el verano pasado antes de que la sacaran del mercado. Y cuando Vergara celebró su cumpleaños en Italia la semana pasada, Manganiello estuvo notablemente ausente.

"Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan por el otro, pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras atravesamos esta nueva etapa de nuestras vidas", dijeron los dos en un comunicado conjunto enviado al medio Page Six a principios de esta semana.

Sofía Vergara y Joe Manganiello estuvieron casados durante más de siete años.