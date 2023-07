Jonah Hill es acusado de abuso por actriz de Zoey 101

Alexa Nikolas de ‘Zoey 101’ reveló que el actor del Lobo de Wall Street, Jonah Hill, abusó de ella cuando ella tenía 16 y el 25 años.

Luego de que Jonah Hill fuera acusado de abuso emocional por parte de su ex pareja, la actriz Alexa Nikolas, conocida por participar en la serie “Zoey 101”.

Una vez más la actriz le hace frente a la potente elite de Hollywood al ventilar en twitter la clase de abuso que sufrió cuando ella era menor de edad y se encontraba en una fiesta en la casa del también conocido actor, Justin Long.

Long, resaltó Nikolas, vivía con otro “patético depredador”, Jonathan Togo, quien aparentemente estaba abusando de otra chica durante la fiesta.

Alexa contó que cuando se encontraba en dicha fiesa (no siendo la única niña en el lugar) todos ya estaban muy borrachos, y recordó que “los depredadores estaban alimentando a los menores con mucho alcohol”.

“Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche ‘justo afuera’. No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”

Hill fue el primero en ofrecerle uno, pero para esto, le dijo a Alexa que tenía que acompañarlo hasta su coche, porque ahí tenía la cajetilla de cigarros, y sí fue así, pero de regreso a la casa, el actor nunca le dio el cigarro.

“Mientras caminábamos de regreso a la puerta se lo pedí y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua hasta la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé y corrí dentro” relató la actriz.

Esto ocurrió en el año 2008 y se suma a la oleada de denuncias que protagonizó la actriz junto con más personas contra Nickelodeon por violaciones y abusos hacia menores, perpetrados por varios directores de la empresa.