¿Qué está pasando entre Balbinín y su exbajista Ricardo Huertas? Estas son las razones del conflicto

Un video de un allanamiento en la residencia del tipiquero Jorge "Balbinín" Gómez en Guararé recorrió las redes sociales el pasado miércoles y rápidamente se encendieron las alarmas entre los fanáticos del típico. ¿Qué estaba pasando y por qué había vehículos del Órgano Judicial fuera de su casa?

Según información publicada por medios locales, el Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección de Herrera y Los Santos realizó una diligencia de allanamiento y embargo de bienes muebles en la residencia del cantante ubicado en Mirador del Bosque en el distrito de Guararé como parte del proceso que se le sigue por el conflicto laboral que mantiene con su exbajista Ricardo Huertas.

Huertas lo demandó por el impago de sus prestaciones laborales durante los años que formó parte de su conjunto. Tras llevar el caso a las esferas judiciales, el Juzgado de Trabajo falló a favor del exguitarrista y condenó al cantante a pagar la suma de 28 mil 425 dólares en concepto de vacaciones y décimo tercer mes vencidos, más el pago de las costas judiciales por 5 mil 414 dólares.

La resolución de la sentencia se emitió el pasado 3 de octubre de 2023, pero no fue hasta este miércoles 3 de abril que se ordenó la ejecución de un embargo a sus bienes, toda vez que el cantante no ha cumplido con el pago que dictó el Juzgado de Trabajo en favor de su excolaborador. El medio Noticias Azuero informó que dentro del proceso se ordenó el embargo de un vehículo, cuentas bancarias y bienes inmuebles.

Por su parte, el representante legal del cantante calificó la diligencia como un abuso de autoridad ya que se pretendía embargar bienes que son propiedad del banco. El letrado señaló que su cliente no tiene ninguna cuenta bancaria a su nombre.

"Pretendían embargar un aire acondicionado con varios años de uso, pero no valía la pena", expresó Ochoa al indicar que dentro de la residencia hay bienes inembargables.

Jorge Gómez rompe el silencio

Ante el revuelo que se desató en las redes sociales, el hijo del reconocido cantante Balbino Gómez rompió el silencio y contó su versión de los hechos. “Balbinín” quiso dejar claro que todo se trata de una venganza por parte de Ricky Huertas y hasta involucró al acordeonista Ulpiano Vergara.

“Ricardo Huertas, la verdad es que te pasaste el día de ayer, yo no sé qué haces afuera de mi casa grabando, pa' ta subiendo vainas en redes sociales, sabiendo que el que me debe plata eres tú”, señaló alegando que el bajista subió parte de su música a una plataforma digital sin su autorización.

“Me debes más de 4 mil dólares porque te pusiste a subir mi música sin mi autorización cuando trabajabas conmigo a una plataforma que se llama Distrokid”.

Gómez dijo que cuando se dio cuenta de esto decidió sacarlo de su agrupación y en represalia, el músico lo demandó: “En cualquier otra empresa eso es robar, entonces te fuiste a Mitradel a demandarme laboralmente por una cuantía de 28 mil balboas, porque no sé si trabajaste conmigo desde que naciste porque no sé de dónde sacan estos números locos”.

El cantante siguió con su descargo y afirmó que Huertas está mal asesorado por su representante legal Jamie Chambers, que también es la abogada de Ulpiano Vergara. Balbinin sacó a relucir el conflicto legal entre el acordeonista y su padre, Balbino Gómez, que en 2019 demandó penalmente a Ulpiano por el impago de sus prestaciones laborales luego de trabajar durante 33 años con la agrupación del “Mechi Blanco”.

"Ulpiano Vergara le debe más de 80 mil balboas a Balbino Gómez y no se los ha pagado. Han pasado 8 años y no le han pagado la plata a mi padre".

Sobre la deuda con Huertas dejó claro que este quería que le pagara los dos años de pandemia como si estuviesen trabajando, pero ni él tenía porque no se podían hacer bailes. “Ustedes sí deben plata, yo no le debo plata a nadie, paguen lo que deben”.

Ricardo Huertas le responde

Tras las declaraciones del cantante, el músico no se quedó callado y le respondió a través de su cuenta de Instagram. "Y que tiene que ver tus deudas con Ulpiano? Y si hablamos sobre deudas y quién debe más, solo ponte a sumar cada año de cada integrante tuyo al que nunca le has pagado sus prestaciones... Uff, ahí si vas a tener que volver a nacer".

Huertas también dio su versión respecto a la acusación de Balbinín por la música que, según él, subió a la plataforma digital Distrokid sin su autorización.

"Todas las canciones que se llegaron a subir fueron grabadas por mí como bajista, y de ninguna de esas canciones se me llegó a pagar un solo real. Ninguno de los extrabajadores o actuales cobra un solo real de regalías, ni por grabar, porque no las paga. Tampoco se inscribe en la Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes para que nadie cobre regalías... En fin, la hipocresía, Ombe jorgito".

“Cualquiera puede interponer una denuncia o querella para intentar presionar de esa manera a una persona y que esta no reclame su derecho. Y es lo que intentado hacer, pero existe algo que se llama 'Presunción de Inocencia' y no puede andar culpándome de algo que sabe que yo no cometí. Así que no se llene la boca diciendo cosas que aún no se han resuelto. El pago de mis prestaciones laborales sí está resuelto por autoridad judicial. Eso sí está en firme y sí me debes", agregó.