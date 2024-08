Salieron chispas entre Juan Diego Vásquez y La señora Dezdy durante La Máscara ¿Qué se dijeron?

Desde “retírate tú, "no vienes más", "eso no lo decides tú", hasta “estás pasando vergüenza”, fueron algunas de las pullas que volaron de lado a lado.

El carismático exdiputado de la Asamblea Nacional, Juan Diego Vásquez fue el investigador invitado en el segundo show de La Máscara en una gala donde las pullas y las indirectas entre él y la señora Dezdy estuvieron "bomba carambomba" durante toda la noche. Y es que por primera vez, La Dezdy se encontró con alguien que no le tembló la mano para ponerle el cascabel a ese gato.

Sin duda fue una noche en donde las máscaras lo dieron todo y aunque hubo pistas que delataron a ciertas figuras, otras en cambio lograron mantener el misterio en torno a su identidad. Al final, Don Guineo y Pérez Ozo se debatieron por la salvación, siendo el personaje de la fruta el que finalmente fue revelado ante la incredulidad del público, pues se trataba nada más y nada menos que del salsero puertorriqueño Wichy Camacho.

Pero si en el escenario se estaba dando una batalla entre las máscaras, en la mesa de los investigadores se desarrollaba otra incluso más candente entre Juan Diego y la Dezdy, porque desde que arrancó el show, el exdiputado y la presentadora se enfrascaron en una “guerra de indirectas” que le puso sabor a la gala y que no dejó indiferente a nadie.

No hubo un solo momento de la noche en que la Dezdy haya soltado una pulla que no haya recibido una respuesta contundente de parte del exdiputado, que se vio arropado por el apoyo del público. Desde “retírate tú, "no vienes más", "eso no lo decides tú", hasta “estás pasando vergüenza”, la mítica frase que Vásquez soltó en el pleno de la Asamblea Nacional para mandar a callar al suplente de Benicio Robinson, volaron de lado a lado en la mesa de los investigadores.

No obstante, uno de los momentos más llamativos llegó durante la presentación de Calixto cuando le tocó el turno de hablar a Dezdy. En su intervención, la presentado dijo que era alérgica a los camarones y también a los diputados. Ante estas declaraciones, Juan Diego no pudo contenerse y con mucha suspicacia le respondió que “eso no era lo que había escuchado”, provocando una algarabía entre los presentes.

A continuación, te dejamos los mejores momentos del enfrentamiento entre Juan Diego Vásquez y la señora Dezdy en la segunda gala de La Máscara.