Kylie Jenner sufrió ataque de pánico en pleno vuelo y le ordenó al piloto detener el avión

Kylie Jenner sufrió un ataque de ansiedad frente a su familia, que quedó registrado durante un episodio de The Kardashians.

La modelo y empresaria hizo que aterrizaran un avión en el que viajaba junto a las mujeres de su familia porque tuvo un presentimiento negativo, que incrementó conforme el piloto de la aeronave les informó que tendrían un retraso en el despegue debido a las condiciones meteorológicas.

El vuelo, que se dirigía a Aspen, Colorado, había sido planeado por la familia para cambiar de ambiente. “Estoy muy emocionada. He querido ir a Aspen este año. Intento hacer snowboard al menos una vez al año. Y me siento bendecida de estar rodeada de familia”, había dicho minutos antes Kylie.

Sin embargo, tras iniciar una discusión con sus hermanas, Kim y Khloe Kardashian, quienes reaccionaron molestas por la que consideraron era una actitud caprichosa, la madre de las hermanas decidió apoyar a Kylie y detener el viaje.

“No creo que sea seguro. No me gusta conducir en la nieve”, dijo Kylie a lo que su madre, Kris Jenner decidió brindar apoyo: “La ansiedad de Kylie se está activando, y lo entiendo totalmente”.

Aunque el piloto les manifestó que consideraba viable un aterrizaje sin novedades, la mujer insistió en que quería bajar del avión: “He estado teniendo un mal presentimiento durante los últimos dos días. No pude dormir anoche. Quizás soy dramática, pero siento que algo no está seguro”, agregó.

Tras detener el avión, Kendall expresó su exasperación por la decisión que se tomó a causa de su hermana: “Sé que Kylie ha hecho esto muchas, muchas, muchas veces”, mientras que Kim agregó: “Siempre es así. El hecho de que siempre se salga con la suya es muy molesto”.

Por su parte, Kris Jenner, madre de las tres mujeres decidió defender lo sucedido: “Sé que las otras chicas están frustradas, pero es una de mis bebés. Por supuesto que lo voy a entender y no me voy a enfadar con ella. No quiero que se sienta ansiosa”.