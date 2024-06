¿Bebé a bordo? Lady Gaga enciende los rumores de un embarazo

Los rumores en las redes sociales se han convertido en una de las armas más poderosas, pero peligrosas. Algunas personas pueden tener ciertos datos para respaldar estas teorías, pero hasta que no se confirmen, no tienen sentido.

Un ejemplo de ello es Lady Gaga, quien ha dejado a más de uno sorprendido con las imágenes de la boda de su hermana Natali Germanotta.

Los rumores de que podría estar embarazada surgieron cuando fue vista con un vestido negro ceñido en la cena de ensayo de la boda de su hermana en York, Maine.

La cantante de Born This Way fue captada en la ceremonia de su hermana y su aspecto ha vuelto a llamar la atención pues se la puede ver con un vestido en donde también se puede apreciar una evidente barriguita. Sin embargo, no está confirmado que Lady Gaga esté embarazada.

REINA! Lady Gaga en la boda de su hermana Natali Germanotta. (01/06) pic.twitter.com/54YAjKRoBU — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) June 3, 2024

La cantante ya había expresado de forma abierta su deseo de formar una familia grande. En una entrevista del 2013 con Sirius XM radio, comentó acerca de su anhelo por tener al menos tres hijos. “Realmente quiero tener una familia, realmente quiero cuidar de mis hijos”, mencionó en su momento.

También se vio a Gaga usando un enorme diamante en su dedo anular durante las festividades, lo que generó especulaciones sobre un posible compromiso con Polansky.

La artista estuvo vinculada románticamente con Polansky, un graduado de Harvard y ejecutivo en el Instituto de Inmunoterapia Contra el Cáncer y la Fundación Parker, por primera vez en 2020. Desde entonces la pareja ha intentado mantener un perfil bajo.