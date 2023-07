¡Lamentable! Fallece Leandro De Niro, nieto de Robert De Niro a los 19 años

Leandro de Niro Rodríguez, uno de los nietos de Robert de Niro, ha muerto a los 19 años de edad por causas que aun no han trascendido.

Ha sido la hija del intérprete y madre del difunto, Drena de Niro, la que ha comunicado la triste noticia en su cuenta de Instagram. Leandro, pese a su juventud, también era actor y había salido en películas como Cabaret o Ha nacido una estrella.

Una noticia devastadora para la familia, que daba el adiós al joven hijo de Drena y el artista Carlos Rodríguez. A través de las redes, su madre escribía en Instagram. "Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá", escribía rota en el comunicado.

El joven fue encontrado muerto sentado en una silla en un apartamento de la ciudad de Nueva York en la tarde de este pasado domingo, día 2 de julio, según informó la Policía al portal de celebrities TMZ. El mismo medio adelanta que no hallaron en el cuerpo del actor signos evidentes de violencia que lo pudieran llevar a la muerte. Leandro fue encontrado por un amigo que lo buscó preocupado al no saber nada de él en varios días.

Su abuelo, el célebre actor Robert De Niro, no se ha pronunciado aún sobre la muerte de su nieto, pero las reacciones a la noticia no se han hecho esperar y otras personalidades del mundo del cine, de la pintura y de otras artes han comentado los perfiles de los padres para hacer públicas sus condolencias tras la trágica noticia.