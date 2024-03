¡Quiere llegar a los 120 años! Presidente Lula da Silva publica video haciendo ejercicios y se viraliza

Lo que no lograron decenas de entrevistas sobre planes de gobierno fue posible con una sesión de ejercicio físico: un video con más de 10 millones de visualizaciones viene al rescate del presidente brasileño Lula, alicaído en las encuestas. Mientras trota con el elegante palacio de Alvorada de fondo -la residencia oficial-, el mandatario, de 78 años, exhibe brazos y piernas, con un 'look' deportivo que los brasileños no le habían visto desde sus sesiones de fisioterapia tras una operación de cadera el año pasado.

El discurso es corto y no viene a hablar de conflictos extranjeros o los embates con el Congreso: Luiz Inácio Lula da Silva da consejos para llevar una vida sana y llegar hasta los "120 años". "Quería invitarles a hacer un poco de ejercicio, no quedarse quietos en el sofá (...) Esto vale una consulta médica", dice Lula, vestido con una camiseta y 'shorts' negros con el logo de su equipo de fútbol Corinthians de Sao Paulo.

Llama a los brasileños a "mover las piernas, los brazos, y hasta correr un poquito si tienen fuerzas físicas". "Para todos ustedes que quieren vivir de forma saludable, aprovechar un poco más la vida y llegar hasta los 120 años, como yo pretendo", afirma.

El video, publicado el martes en su perfil oficial en Instagram, superaba los 10,1 millones de visualizaciones este jueves, la mayor audiencia para un contenido del presidente este año, según cálculos de la prensa local. En las redes sociales, varios de sus ministros lo copiaron también trotando, sugiriendo quizás una estrategia.

En una reunión de gabinete el lunes, Lula demandó mejor comunicación y mayores resultados a sus ministros, para combatir una baja de popularidad. La aprobación de Lula cayó de 54% a 51% de diciembre a febrero, y el rechazo pasó de 43% a 46% en el mismo periodo, según un sondeo de la encuestadora Quaest difundido el 6 de marzo.