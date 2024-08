Maduro desinstala WhatsApp en cadena nacional y las redes se inundan de memes y burlas

Luego de arremeter con furia contra las redes sociales, a las que acusó de querer perpetrar un "golpe de Estado ciberfascita criminal" en Venezuela, Nicolás Maduro cumplió su promesa y eliminó la aplicación de WhatsApp de su teléfono móvil en cadena nacional.

"Si te he visto, no me acuerdo, soy libre de WhatsApp, estoy en paz, WhatsApp pal'carajo", expresó el gobernante de izquierda mientras mostraba la pantalla de su celular desinstalando el servicio de mensajería instantánea, propiedad de Meta, durante una comparecencia en directo desde el palacio de Miraflores realizada la tarde de este martes.

Maduro no solo se limitó a deshacerse de la aplicación, además le exigió a los chavistas que siguieran sus pasos, pues las redes sociales se han convertido en enemigas de la "revolución bolivariana".

"Hombre y mujeres patriotas, ¿quiere paz? eliminen WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana", señaló frente a las cámaras.

🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Maduro eliminó la aplicación WhatsApp de su teléfono celular y pidió a la población venezolana seguir su ejemplo para que de esta forma "puedan estar en paz". pic.twitter.com/o52BCVO0le — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 6, 2024

La acción de Maduro llega en medio del contexto de rechazo a los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional electoral (CNE), dándolo como ganador con el 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien junto a la líder de la oposición María Corina Machado, han reivindicado su triunfo, por medios de las actas electorales, que el régimen se niega a publicar.

Anunciado el resultado, estallaron protestas que hasta el momento dejan más de 20 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y unos 2.000 detenidos, de acuerdo con Maduro.

Las manifestaciones, muchas en barrios populares que dominaba electoralmente el chavismo, fueron transmitidas masivamente por redes sociales, mientras la mayoría de los medios tradicionales guardaba silencio en un ambiente de "censura" y "autocensura", según denuncia la prensa.

La postura de Maduro, entonces, fue arremeter a las redes sociales de utilizar el proceso electoral para instalar el odio. "Son multiplicadores conscientes del odio y el fascismo", señaló el jefe del régimen, acusando también al magnate Elon Musk de orquestar los "ataques contra Venezuela" y estar detrás de un "jaqueo masivo" contra el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta ahora no ha presentado un escrutinio detallado.

Posteriormente, en su programa matinal transmitido en cadena nacional, Maduro procedió a desinstalar la aplicación de WhatsApp frente a las cámaras, una de las más usadas en Venezuela.

Frente a esta acción, los usuarios de redes sociales no perdieron el tiempo y sacaron a relucir su creatividad inundando el universo digital con cientos de memes y burlas. A continuación, recopilamos algunos de los más llamativos.

"Todos tenemos que eliminar la fascista WhatsApp porque así lo ordenó Maduro..."



Dos segundos después: "Espera, me llaman por WhatsApp" pic.twitter.com/zjIlm4xqKC — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 6, 2024

Mark Zuckerber viendo que un tal maduro mandó a 30 chavistas que no tienen ni saldo a borrar WhatsApp pic.twitter.com/mxnRGX9yre — are you gay raymon?🇻🇪 (@thearcherout) August 5, 2024

Mark Zuckerberg super triste después de enterarse que Maduro no va a usar más WhatsApp 💔 pic.twitter.com/tB2M3lw1Mm — Kike Valenzuela #NoSoyElDeFoco (@KikeValenzuelaL) August 6, 2024

WhatsApp informa: que solo 1 usuario ha desinstalado la aplicación en Venezuela desde hace 24 horas. pic.twitter.com/0Xc0sBjduS — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) August 6, 2024

Cuántos chavistas amanecieron sin WhatsApp hoy..?

Cómo harán para comunicarse con todos sus familiares del exterior (que se fueron por su culpa)..? pic.twitter.com/MtR9tb2efN — OPOSITOR Y PUNTO..! (@DIFERSAY) August 6, 2024

Nicolás Maduro pide que saquen de los teléfonos WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter...... y que utilicen Tinder, Reddit, Telegram, Onlyfans y similares ...... pic.twitter.com/Zt2v88tMNI — 𝑀𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠... 📒 (@Mis__Notas) August 6, 2024

Y ahora que hago con el grupo de WhatsApp que creé con mis amigos? pic.twitter.com/nV4TFRPZ7q — Nicolás Maduro 🇻🇪ᶠᵃᵏᵉ (@FakeMaduro) August 5, 2024

WhatsApp después de que maduro lo mandara pal carajo pic.twitter.com/OUJlpv8ZnQ — nani ☆ 🇻🇪 (@nanifsgr) August 5, 2024

El tirano Nicolás Maduro quiere cerrar WhatsApp, TikTok, Instagram y X de Venezuela. 🇻🇪 El genocida no sabe que con un VPN se puede saltar toda su censura, Anonymous carga loco al tirano. Maduro está casi psicótico y de manicomio. pic.twitter.com/rDCwSZViND — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 6, 2024