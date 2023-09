Modelo se somete a cirugía para alargar sus piernas por 'capricho' de su esposo y luego se arrepiente

Dicen que el amor todo lo puede y todo lo soporta, y bajo esa premisa algunas personas están dispuestas a realizar actos de fe inimaginables con tal de demostrar su compromiso. Eso fue lo que hizo la modelo alemana Theresia Fisher, quien se gastó alrededor de 150 mil dólares en una cirugía para alargarse las piernas con el único objetivo de complacer a su esposo. Pero para desgracia de la modelo, poco tiempo después, el matrimonio se acabó y ella terminó arrepintiéndose de la decisión que había tomado.

Ahora, tras superar el trago amargo, la modelo e influencer abrió su corazón con sus más de 140 mil seguidores en Instagram y contó su historia, de la que afirma, no se siente nada orgullosa. Aunque Thereisa Fischer ya era conocida en las redes sociales, ha sido su testimonio confesando que se sometió a una cirugía para alargar las piernas, lo que le ha dado más visualización y repercusión en las últimas semanas.

La modelo de 31 años ha contado abiertamente que se gastó alrededor de $150 mil dólares en dicha intervención para hacer crecer sus piernas 14 centímetros más. No obstante, a diferencia de otras personas, Fischer no se realizó esta cirugía estética por decisión propia.

El testimonio de Fisher fue acompañado por unas fotos en donde muestra el resultado de la operación. Las imágenes han dejado en estado de shock a sus seguidores por lo impresionante de su cambio físico, lo que a su vez ha provocado que la influencer se haya vuelto viral.

Lo más triste de todo ha sido la razón que dio para dar este paso. Theresia explicó que lo hizo para complacer al que por aquel entonces era su marido, quien no dejaba de decirle comentarios negativos sobre sus piernas. Según la modelo, durante años había sido víctima del maltrato psicológico de su expareja, algo que finalmente zanjó al separarse de él. Aunque no está del todo descontenta con el resultado, reconoce que sí le avergüenza el motivo por el que lo hizo.

"Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque otorgué mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido", explicó en una entrevista con la radio alemana, MDR Jump. "Con el procedimiento de alargamiento de piernas, me encontré a mí misma y finalmente superé mi antiguo trauma por el acoso", confesó.

Pese a sentirse avergonzada en su momento, Theresia aseguró que ahora ha vuelto a ser feliz y se encuentra enamorada como muestra en sus redes, pero, sobre todo, ha aprendido a estar más segura de sí misma, a quererse y no permitir que los demás decidan sobre ella.