MrBeast debuta como escritor con una novela y premio de un millón de dólares

El creador de contenido escribió el libro junto a James Patterson , y acompañó el estreno con una competencia real que entregará un millón de dólares.

MrBeast, nombre con el que es conocido Jimmy Donaldson, amplía su presencia más allá de YouTube con el lanzamiento de The Most Dangerous Games, su primera novela de ficción.

La obra lleva al terreno literario algunos elementos asociados con los desafíos que han convertido a Donaldson en una de las mayores figuras de internet, aunque desarrolla una historia independiente. Patterson, reconocido por series como Alex Cross y Women’s Murder Club, también ha colaborado con personalidades como Bill Clinton y Dolly Parton.

En The Most Dangerous Games, mil desconocidos reciben una invitación para participar en una competencia, pero únicamente cien consiguen ingresar. Los seleccionados deberán enfrentarse a una carrera global en la que está en juego un premio de mil millones de dólares y, además, la posibilidad de salvar a la humanidad.

La aventura comienza en la Antártida y posteriormente conduce a los participantes por escenarios peligrosos. Entre ellos aparecen aguas infestadas de tiburones frente a una remota isla chilena, además de desiertos, montañas y cuevas. A diferencia de los concursos organizados por MrBeast para sus plataformas digitales, dentro de esta ficción los desafíos pueden ser mortales.

La tensión aumenta cuando las alianzas comienzan a desmoronarse y los propios competidores representan una amenaza mutua. Donaldson también aparece en la historia interpretando una versión ficticia de sí mismo. Para construir ese personaje, integrantes de su equipo participaron en el proceso creativo junto con Patterson.

El youtuber explicó las dificultades de escribirse a sí mismo: “Honestamente, gran parte de eso se lo dejaría a mi equipo. Tengo una persona en mi equipo llamada Cruz y un par de personas más, porque a veces se siente un poco raro dar indicaciones sobre uno mismo, y uno cree que es distinto de lo que realmente es”.

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Donaldson también aclaró que la primera novela de MrBeast no pretende trasladar literalmente sus videos al papel. “La gente no está comprando esto solo para leer un video de MrBeast. Es completamente diferente. Es una historia como nunca antes has visto. Tendrá algunos elementos familiares, pero definitivamente está en un universo muy distinto al de nuestros videos”, explicó.

El libro tiene cerca de 500 páginas y fue publicado en tapa dura, formato electrónico y audiolibro. Esta última edición cuenta con la narración de Nolan North, actor de voz conocido especialmente por interpretar a Nathan Drake en la franquicia de videojuegos Uncharted, además de incluir una participación especial del propio Donaldson.

El lanzamiento incorpora, además, una extensión característica del universo de MrBeast: un concurso por un millón de dólares. Los compradores del libro pueden participar en una competencia basada en pistas y easter eggs escondidos a lo largo de sus páginas. Estos elementos servirán como herramientas para avanzar en desafíos de eliminación programados semanalmente.

La iniciativa conecta así la experiencia tradicional de lectura con las dinámicas competitivas que han definido buena parte de la carrera digital de Donaldson. El proyecto transforma al lector en potencial participante y convierte detalles incorporados dentro de la narración en piezas relevantes para una competencia desarrollada fuera de la ficción.

La incursión de MrBeast en la literatura llega más de una década después de la primera oleada de libros publicados por creadores surgidos de YouTube. Otros influencers ya habían explorado géneros como fantasía, ciencia ficción y narrativa juvenil. En esta ocasión, Donaldson apuesta por combinar ficción, desafíos y participación de su audiencia, trasladando su modelo de entretenimiento a un nuevo formato sin abandonar las competencias que construyeron su identidad pública.