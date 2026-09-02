Premios Juventud 2026 llegan a España: horarios, nominados y artistas que actuarán
La ceremonia número 23 se trasladará hasta el Auditorio Starlite de Marbella, en Andalucía, España, donde algunas de las principales figuras de la música latina se reunirán bajo el lema “Conéctate al Vibe”.
Los Premios Juventud 2026 harán historia el jueves 3 de septiembre al celebrar por primera vez una edición fuera de América.
Después de realizar anteriores ediciones en escenarios de Miami, Puerto Rico y Panamá, el evento inicia una nueva etapa con Marbella como anfitriona. La programación combinará entrega de galardones, presentaciones musicales, alfombra roja y contenidos especiales destinados a las plataformas digitales, ampliando así la cobertura internacional de una de las celebraciones juveniles más reconocidas del entretenimiento latino.
Carín León encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, de acuerdo con Billboard. El artista mexicano parte como el nombre con mayor presencia entre las categorías de este año, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, quienes acumulan siete nominaciones cada uno y se posicionan entre los principales protagonistas de la jornada.
La edición también entregará el reconocimiento “Agente de Cambio” a Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel. Esta distinción busca destacar la influencia social, cultural y artística desarrollada por estas figuras mediante sus respectivas trayectorias y proyectos.
El componente musical tendrá una amplia representación de géneros y generaciones. Quevedo debutará en el escenario de Premios Juventud con un popurrí integrado por “Columbia”, “Al golpito” y “La graciosa”, esta última interpretada junto a Elvis Crespo. Farruko y Greeicy también actuarán juntos con “Yapaque”, sencillo de EDM que llegó al primer lugar de Latin Airplay durante julio.
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La lista de artistas de Premios Juventud 2026 incluye además a Ana Mena, Ángela Aguilar, Camilo, Christian Nodal, Eladio Carrión, Elena Rose, Juan Magán, Kenia Os, Manuel Carrasco, Mau y Ricky, Morat, Natanael Cano, Santos Bravos, Silvestre Dangond, Wisin, Xavi y La Oreja de Van Gogh, entre otros invitados anunciados para la gala.
La música panameña volverá a tener una destacada representación en los Premios Juventud 2026, luego de que la organización diera a conocer la lista oficial de nominados, en la que figuran Boza, Sech, Eddy Lover, Nando Boom y el productor Dímelo Flow, quienes competirán en distintas categorías.
Antes de la ceremonia principal comenzará “Noche de Estrellas”, el especial dedicado a la alfombra roja. Según Univision, este espacio combinará moda, música, acceso detrás de cámaras y la entrega de los primeros reconocimientos.
La gala de Premios Juventud arrancará posteriormente a las 7:00 p. m. hora del Este de Estados Unidos. Para los espectadores de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, la ceremonia podrá seguirse desde las 6:00 p. m., facilitando el acceso simultáneo a la programación desde diferentes territorios latinoamericanos.
La transmisión televisiva estará disponible mediante Univision, UNIMÁS y Galavisión. Quienes prefieran seguir el evento mediante servicios digitales tendrán las alternativas de ViX y YouTube, plataformas que retransmitirán la ceremonia en Estados Unidos y en la mayoría de los países de América Latina.
La elección de Marbella también refuerza la conexión entre la música latina y el público europeo, en una temporada marcada por colaboraciones internacionales y nuevos mercados para los artistas hispanohablantes. El Auditorio Starlite funcionará así como escaparate global para una ceremonia que busca mantener su identidad juvenil mientras incorpora públicos, tendencias y sonidos procedentes de ambos lados del Atlántico.
Con su llegada a España, Premios Juventud amplía su alcance internacional y convierte a Marbella en punto de encuentro para artistas consolidados y nuevas figuras de la industria. La combinación de nominaciones, reconocimientos especiales y actuaciones en directo marcará una edición que incorpora por primera vez un escenario europeo a la historia de la premiación.
Nominados a los Premios Juventud 2026
Categoría Principal
Artista Premios Juventud Femenina
- Aitana
- Ana Mena
- Anitta
- Elena Rose
- Kany García
- Karol G
- Natti Natasha
- Rosalía
- Shakira
- Young Miko
Artista Premios Juventud Masculino
- Bad Bunny
- Carín León
- Danny Ocean
- Farruko
- Maluma
- Myke Towers
- Quevedo
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Xavi
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Dnd I Do Not Disturb
- Gente De Zona
- Jowell Y Randy
- La Oreja De Van Gogh
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Santos Bravos
La Nueva Generación Femenina
- Amaia
- Angela Leiva
- Annasofia
- Aria Vega
- Emjay
- Isadora
- Judeline
- Mafalda Cardenal
- Mar Solís
- Nic
La Nueva Generación Masculina
- Bebeshito
- Clarent
- Damn Goldo
- Dfzm
- Dia
- Juan Duque
- Kris R.
- Maisak
- Santos Bravos
- Sebas Barcenas
La Nueva Generación Música Mexicana
- Armenta
- Chuyin
- Edgardo Nuñez
- Kakalo
- Kane Rodriguez
- La Nueva Ola De La Cumbia
- Low Clika
- Mariangela
- Omar Camacho
- Tombochio
Mi Track Favorito
- “Carita Linda” – Rauw Alejandro
- “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
- “Corazón” – Danny Ocean
- “La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
- “Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum del Año
- ¿Dónde Es El After? – Rawayana
- Babylon Club – Danny Ocean
- Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
- Equilibrivm – Anitta
- Lamento En Baile – Daddy Yankee
- LUX – Rosalía
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Sinfónico (En Vivo) – Yandel
- Stendhal – Ozuna & Beéle
- Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-Song
- “Com Você” – Judeline & Amaia
- “Da Me” – Bad Gyal
- “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
- “Lárgate” – Ana Mena
- “Moja1ta” – Lola Indigo
- “No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B
- “Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco
- “Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo
- “Superestrella” – Aitana
- “Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh
Girl Power
- “Amiga Mía” – Karol G & Greeicy
- “Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar
- “Choka Choka” – Anitta & Shakira
- “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo
- “Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
- “Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose
- “Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll
- “Te Apuesto” – Ha*Ash & María José
Colaboración OMG
- “Dai Dai” – Shakira & Burna Boy
- “Birthday Behavior” – Bia & Young Miko
- “Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon
- “East La” – Will.I.Am & Taboo
- “Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- “Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
- “Thootie” – Ice Spice & Tokischa
- “We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León
La Mezcla Perfecta
- “A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León
- “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo
- “No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony
- “Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor Dance Track
- “Algo Tú” – Shakira & Beéle
- “Bai-Lala” – Abraham Mateo
- “Dando Vueltas” – Rauw Alejandro
- “Esa Diva” – Melody
- “Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia
- “No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk
- “Polaroid” – Eladio Carrión
- “Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
- “Sorry Papi” – Topic & Becky G
- “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat Latino del Año
- “Bendito” – Rawayana
- “Botecito” – Juan Duque & Hamilton
- “Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro
- “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor Tema en Cumbia
- “Celosa” – Ke Personajes & J Balvin
- “Con Otra” – Cazzu
- “Cuando Una Mujer” – Mariangela
- “Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
- “Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa
- “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia
Productor del Año
- Andy Clay
- Bizarrap
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- Mag
- Nico Cotton
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
Mejor Tour
- Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo – Carín León
- Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny
- Dinastía Tour – Peso Pluma
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Latinaje Tour – Cazzu
- Lux Tour – Rosalía
- Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Categoría Urbana
Mejor Urban Track
- “Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea
- “Alambre Púa” – Bad Bunny
- “Amista” – Blessd & Ovy On The Drums
- “Aplicándola” – Farruko
- “Buenos Términos” – Rauw Alejandro
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “Lleva Al Sol” – Rels B
- “Polaroid” – Eladio Carrión
- “Se Lo Juro Mor” – Feid
- “Una Aventura” – Ozuna
Mejor Mezcla Urbana
- “5 Estrellas” – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
- “Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover
- “Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión
- “Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
- “Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone
- “Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi
- “Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
- “Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle
- “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & Dj Snake
- “Un Polvito +” – Maluma & Maisak
Mejor Canción Urbano Rhythmic
- “Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma
- “Buenos Días” – Eladio Carrión
- “No Tiene Sentido” – Beéle
- “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- “Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
- “Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz
- “Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler
- “Tengo Celos” – Myke Towers
- “Verano Rosa” – Karol G & Feid
- “Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Mejor Canción Urbano Trap
- “Bienvenida” – Clarent
- “Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty
- “Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz
- “Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes
- “Gout” – La Pantera
- “Que Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel
- “Ricky Boby” – Eladio Carrión
- “Topshelf” – Kris R. & Myke Towers
- “Yeh!” – J Noa
- “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Mejor Canción Dembow
- “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- “Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross
- “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
- “Miami” – Tokischa
- “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
- “Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond
- “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
- “Un Gatito Me Llamó” – Karol G
Mejor Álbum Urbano
- Afrolova 25′ – Rels B
- Corsa – Eladio Carrión
- Do Not Disturb – Young Miko
- El Baifo – Quevedo
- El Sobreviviente WWW – Wisin
- Hopi Sendé – Ryan Castro
- Island Boyz – Myke Towers
- La 8va Maravilla – Arcángel
- Manda La Plena Moh – Farruko
- Stendhal – Ozuna & Beéle
Categoría Pop
Mejor Canción Pop/Urbano
- “Babylon” – Venesti & Nicky Jam
- “Bronceador” – Maluma
- “Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona
- “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
- “Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo
- “Paris” – Boza & Sech
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- “Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid
- “Chamita” – Mari La Carajita
- “Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo
- “Las Guapas” – Alejandro Sanz
- “Pinterest (Spanish)” – Anitta
- “Tututu” – Elena Rose & Alleh
- “Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor Canción Pop
- “Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís
- “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú
- “Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
- “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
- “Tierra Mía” – Kany García
- “Un Abrazo” – Gloria Trevi
Mejor Canción Pop Rock
- “¿Es En Serio?” – Ela Taubert
- “Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo
- “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
- “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
- “Vuelve” – Black Guayaba
Mejor Canción Pop – Nueva Generación
- “Com Você” – Judeline & Amaia
- “Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo
- “Morfina” – Humbe
- “Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso
- “Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Mejor Canción Pop Balada
- “+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia
- “Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi
- “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “KMO” – Pablo Alborán
- “Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor Álbum Pop
- ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- Apambichao – Manuel Turizo
- Bendito Verano – Elena Rose
- Cuarto Azul – Aitana
- Juanesteban – Juanes
- KMO – Pablo Alborán
- La Llave – Mau Y Ricky
- Puerta Abierta – Kany García
- TQ+ – Reik
Categoría Música Mexicana
Mejor Colaboración Música Mexicana
- “Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela
- “Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina
- “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera
- “No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi
- “Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas
Mejor Fusión Música Mexicana
- “Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León
- “Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela
- “Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P
- “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
- “Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon
- “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
- “Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas
- “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- “Pues Qué Le Hago?” – Chuyin
- “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- “China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar
- “Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara
- “¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández
- “Retumbando En El Cora” – Camila Fernández
- “Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
- “Un Vals” – Christian Nodal
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- “Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel
- “Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- “De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos
- “Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”
- “No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga
- “Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
- “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- “Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas
- “Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
- “Me Enamoré Solo” – Calibre 50
- “Selfie” – La Fiera De Ojinaga
- “Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas
- “Ya Me Vale Madre” – El Fantasma
Mejor Álbum Música Mexicana
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- 111xpantia (Deluxe) – Fuerza Regida
- Arriba La Compañia – Los Dos De Tamaulipas
- Dinastía – Peso Pluma & Tito Double P
- El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
- Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
- La Fernández – Camila Fernández
- Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Silencio Habla – Oscar Ortiz
Categoría Tropical
Tropical Hit
- “1+1” – Maluma & Kany García
- “Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso
- “Cómo Se Compara” – Luis Figueroa
- “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce
- “El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo
- “Hello, What’s Up” – Christian Alicea
- “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
- “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
- “No Te Borro” – Fariana
- “Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz
Tropical Mix
- “A Celia” – Lena Burke Ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
- “Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
- “Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma
- “Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives
- “Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko
- “Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce
- “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
- “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
- “Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin
- “Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra
Mejor Álbum Tropical
- Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
- El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- El Último Disco Vol.1 – Carlos Vives
- Gris – Luis Figueroa
- La Covertura – Guaynaa
- Música Para Bailar – Fariana
- Poeta Herío – Elvis Crespo
- Radio Venezuela – Chino Y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
- Soy – Daniela Darcourt
- Swingkete Vol.1 – Maratón – Christian Alicea
Categoría TV y Streaming
Mi Actor Favorito
- Andrés Palacios – Mi Verdad Oculta
- Diego Klein – Guardián De Mi Vida
- Emmanuel Palomares – Los Hilos Del Pasado
- Gabriel Soto – Monteverde
- Marcus Ornellas – Doménica Montero
Mi Actriz Favorita
- Angelique Boyer – Doménica Montero
- Oka Giner – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
- Silvia Navarro – Guardián De Mi Vida
- Susana González – Mi Verdad Oculta
- Yadhira Carrillo – Los Hilos Del Pasado
Me Enamoran
- África Zavala y Gabriel Soto – Monteverde
- Angelique Boyer y Marcus Ornellas – Doménica Montero
- Ela Velden y Sebastián Rulli – Mi Rival
- Oka Giner y David Zepeda – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
- Silvia Navarro y Daniel Arenas – Guardián De Mi Vida
- Susana González y David Chocarro – Mi Verdad Oculta
Categoría Digital y Social
Creator del Año
- Diego Rodriguez
- Ibai Llanos
- Rocío López
- Stefanny Loaiza
- Tefi Valenzuela
Mejor LOL
- Andrea Farga
- Héctor De La Garza
- Jenny Solares
- Nachter
- Tío Néstor
Podcast del Año
- El Chal Con Pao Sasso
- La Cotorrisa
- Pinky Promise
- Roca Project
- Yo Pude, Tú Puedes
#Gettingreadywith
- Alejandra Capetillo
- Lailany Sota
- Ludmilla
- Sol Vargas
- Valeria Villalobo
POV Futbolero
- Futbol Al Chile
- Ivansfull
- Joel Ubieto
- Mercedes Roa
- Pablo Zolezzi
#Modoavión
- Alejandra Travels
- Araya Vlogs
- Hola Soy Natasha
- Plex
- Roberta Con Maleta
Couple Goals
- Aitana y Plex
- Calle y Poché
- Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
- Lola Lolita y Alonso López
- Polo Morin y Bernardo Abascal
Creator de España
- Elena Gortari
- Jordi Rodríguez Moreno
- Lola Lolita
- Nil Ojeda
- Tatiana Kae