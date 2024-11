Mujer botó a la basura más de 700 millones de dólares en bitcoins de su exnovio: 'No fue mi culpa, él me lo pidió'

James Howells, un ingeniero informático de Newport, Gales, se encuentra en una odisea personal y legal para recuperar un disco duro que contiene alrededor de 7.500 bitcoins, valorados en más de 569 millones de libras esterlinas (715 millones de dólares). La historia, que comenzó en 2009 cuando Howells amasó miles de Bitcoins, tomó un giro inesperado en 2013, luego que su entonces pareja, Halfina Eddy-Evans, botó accidentalmente el disco duro mientras se deshacía de basura a petición del propio Howells.

“Él me pidió que tirara varias bolsas. No sabía que una contenía algo tan valioso. Simplemente lo dejé en el basurero local después de ir al colegio. Perderlo no fue mi culpa”, afirmó Eddy-Evans, quien recientemente rompió su silencio.

Howells no se dio cuenta de la pérdida hasta que el Bitcoin ganó popularidad, alcanzando cifras récord. Desde entonces, Howells ha emprendido una incansable búsqueda para recuperar su fortuna digital. En innumerables ocasiones, ha solicitado al Ayuntamiento de Newport permiso para excavar en el vertedero, que contiene más de un millón de toneladas de residuos. Aunque logró reducir el área de búsqueda a 100.000 toneladas, sus peticiones han sido denegadas debido a preocupaciones ambientales y a la complejidad logística de tal operación.

El Ayuntamiento argumenta que la excavación podría tener impactos negativos en el medio ambiente y que no es viable según sus regulaciones. Sin embargo, Howells, por su parte, ofreció financiar un equipo de especialistas para realizar la búsqueda sin costo alguno para las autoridades y prometió donar el 10% de la fortuna recuperada a la comunidad local. Sin embargo, los funcionarios no cedieron a sus peticiones y se han negado a ayudarlo.

Frustrado por la negativa, Howells ha decidido llevar el caso a los tribunales. Ha interpuesto una demanda contra la administración local, acusándola de retener ilegalmente su propiedad. La primera audiencia está programada para principios de diciembre.

“Nada me gustaría más que él lo encontrara. Estoy harta de oír hablar de él. Una parte de mí piensa que el ayuntamiento debería dejarlo excavar, ya que no ayuda a su salud mental pensar en una fortuna que no puede conseguir, pero la otra parte piensa que lo mejor para él sólo es dejarlo caer y dejarlo ir”, declaró la expareja de Howells, con la cuál comparten dos hijos adolescentes.

La historia de Howells ha captado la atención de los medios de comunicación a nivel mundial, especialmente por el reciente aumento en el valor del Bitcoin, que ha alcanzado cifras récord este año. Howells sostiene que si el Bitcoin alcanza los USD 157.000, su valor total superaría las mil millones de libras. El ingeniero británico asegura que si logra recuperar sus criptomonedas, donará una parte importante de la fortuna a la comunidad local.

La principal criptomoneda del mundo alcanzó los USD 99.000 y ahora se estabilizó en USD 96.500, aunque igualmente muchos analistas preven que llegue a los seis dígitos en el muy corto plazo.