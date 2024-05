Mujer se hizo tatuaje de Winnie The Pooh y el resultado es espantoso: 'La piel se le pudrió'

En los últimos días se popularizaron memes en las redes sociales del tatuaje de Winnie The Pooh que se hizo una mujer española. Sin embargo, no lo hicieron por un mal diseño sino porque la marca que quedó en su piel fue de una tremenda costra que aún después de dos años sigue infectada.

Lydia se hizo un Winnie The Pooh en su muslo derecho durante el año 2022 y aunque ya tenía tatuada su piel este era el primer diseño que se hacía de color, ya que los demás eran de tinta negra.

Le advirtieron que antes de hacerse el tatuaje era recomendable que se hiciera una prueba de tinta para descartar la posibilidad de que presentara alergia a ella, pero Lydia no quiso hacérsela debido a que ya había tenido procesos de tatuado que no le habían presentado ninguna molesta en absoluto por lo que asumió que esta vez no sería diferente.

Luego de realizarse el tatuaje, Lydia quedó satisfecha con el diseño, sin embargo, la recuperación del dibujo en su piel comenzó a presentar tardanza y algunas molestias como picazón, que más tarde se convirtió en una marca visiblemente muy irritada que le dolía mucho y se presentaba en toda la zona amarilla del tatuaje.

Con el pasar de los días y muy a pesar de los cuidados, una costra se le empezó a levantar, se mandó a revisar y le dijeron que no estaba cicatrizando porque presentó una reacción alérgica a la tinta amarilla: "Me dio alergia la tinta. Ahora me río, antes no. Simplemente, me dio alergia la tinta. No me quise hacer la prueba de la alergia porque pensaba que mi cuerpo aguantaba, y era mentira", admitió.

Las fotos del tatuaje de Lydia se viralizaron en las redes sociales y de inmediato los cibernautas hicieron mofa de la situación: "Los comentarios recibidos son horribles. Duele mucho, a mí me da miedo, por eso sigue igual. Llevo dos años con el tatuaje y sigue igual. Me da miedo volver a repasármelo, simplemente, por el dolor que me causó”, aseguró Lydia.

La mujer afectada dijo que espera que se pueda recuperar: "No me lo quiero quitar. A mí me encanta mi Winnie the Pooh".