Pensó que su perro había encontrado 'decoraciones de Halloween' y descubrió que eran restos humanos

Las autoridades aún no han podido confirmar si los restos corresponden a una o más personas.

En un giro inquietante que ha sacudido a la comunidad de Goldsboro, Carolina del Norte, las autoridades locales han confirmado el hallazgo de dos conjuntos de restos humanos detrás de una residencia que parecían ser “decoraciones de Halloween”. Los descubrimientos, realizados con semanas de diferencia, han generado una investigación intensiva para determinar las circunstancias que rodean estos hechos.

El primer hallazgo tuvo lugar el 20 de noviembre, cuando las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Wayne respondieron a un llamado relacionado con el hallazgo de restos humanos. Según un comunicado oficial, los restos fueron encontrados por Boscoe, el perro de Shareka Smith, residente de la zona. Lo que inicialmente parecía ser una coincidencia trágica tomó un giro aún más oscuro cuando, semanas después, se localizaron más restos en las proximidades.

Shareka, vecina de la casa en cuestión, relató a la cadena televisiva local WTVD, afiliada de ABC, su desconcierto inicial al descubrir los restos. "Cuando lo vi pensé que era una decoración de Halloween", dijo. "Pero luego me di cuenta: ‘Dios mío, esto tiene que ser una cabeza humana’". La impactante revelación marcó el inicio de una serie de acontecimientos que han dejado a la comunidad aterrorizada.

Tras el hallazgo inicial, los restos fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense Jefe de Carolina del Norte para su análisis, un procedimiento estándar en casos de esta naturaleza. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado el 10 de diciembre, cuando las autoridades recibieron un segundo aviso que llevó al descubrimiento de más restos humanos, nuevamente en las inmediaciones de la misma dirección.

"Agentes y detectives acudieron al lugar y encontraron lo que parecían ser restos humanos en el patio de la persona que realizó la llamada", indicó la WCSO en su comunicado. Además, una búsqueda en el área boscosa adyacente arrojó evidencia adicional que también será enviada para su análisis forense. Este segundo hallazgo, nuevamente atribuido al perro de Smith, ha dejado más preguntas que respuestas para los investigadores.

A pesar de los avances en la investigación, las autoridades aún no han confirmado si los restos corresponden a una o más personas. Un portavoz de la oficina del sheriff señaló que, aunque la evidencia preliminar sugiere que podrían pertenecer a un solo individuo, aún no hay conclusiones definitivas. Además, no se ha podido determinar cuánto tiempo llevaban los restos en el lugar ni si están vinculados a algún acto delictivo.

El impacto de estos descubrimientos ha sido profundo para los residentes del área, especialmente para la familia Smith, que vive a escasos metros del lugar de los hechos. "Estamos realmente asustados", confesó Shareka Smith a WTVD. "Quienquiera que sea la víctima, mis condolencias están con sus familiares. Esto es un recordatorio de que vivimos en un mundo frío, y debemos cuidarnos mucho".

Por ahora, la Oficina del Sheriff del Condado de Wayne continúa liderando la investigación, mientras expertos forenses trabajan para identificar los restos y arrojar luz sobre las circunstancias que rodean estos inquietantes descubrimientos. La comunidad de Goldsboro permanece a la espera de respuestas, mientras el caso se desarrolla y las autoridades intentan resolver este misterioso episodio.

A medida que avanza la investigación, persisten las dudas sobre la naturaleza del caso, dejando a los residentes preguntándose si estos hallazgos podrían estar vinculados a un crimen o si tienen una explicación diferente. Mientras tanto, los esfuerzos conjuntos de los equipos de patrulla, detectives y expertos forenses buscan llevar claridad y, con suerte, justicia a este caso que ha conmovido profundamente a Carolina del Norte.

