Fallece Michaela DePrince, la bailarina que pasó de un orfanato a estrella del ballet junto a Beyoncé

El mundo de la danza despide con pesar a una de sus figuras más inspiradoras. Michaela Mabinty DePrince, solista principal del Ballet de Boston, falleció a la edad de 29 años, según informó su familia el 13 de septiembre. La causa de su muerte no ha sido revelada, pero su legado sigue intacto, marcado por su resiliencia, arte y humanidad. DePrince participó en el video musical "Lemonade" de Beyoncé.

En un comunicado emitido a través de su cuenta oficial de Instagram, se compartió el impacto de su partida: "Su vida estuvo marcada por la gracia, el propósito y la fortaleza. Su compromiso inquebrantable con su arte, sus esfuerzos humanitarios y su coraje para superar desafíos inimaginables nos inspirarán por siempre". Aunque su tiempo fue breve, la familia DePrince destacó que "su brillantez y su legado seguirán brillando en los corazones de todos los que fueron tocados por su historia, durante las generaciones venideras".

La familia de Michaela DePrince expresó su profundo dolor en redes sociales: "Con profunda tristeza anunciamos el repentino fallecimiento de nuestra hermosa hermana, Michaela Mabinty DePrince", compartieron en un comunicado. "Michaela tocó tantas vidas en todo el mundo, incluida la nuestra. Fue una inspiración inolvidable para todos los que la conocieron o escucharon su historia". Su hermana, Mia Mabinty DePrince, quien fue adoptada junto a ella, también manifestó su dolor: "Estoy realmente en un estado de shock y profunda tristeza. Mi hermosa hermana ya no está aquí".

Mia recordó a Michaela como una fuente constante de inspiración, tanto en el escenario como fuera de él. "Ya sea saltando sobre el escenario o subiéndose a un avión y volando a países del tercer mundo para brindarles clases de baile a huérfanos y niños, estaba decidida a conquistar todos sus sueños en las artes y la danza", dijo Mia. "Michaela (Mabinty) ha dejado sus huellas en la arena y en tantos escenarios en todo el mundo. La extrañaremos mucho. Te amo, mi hermosa Butterfly".

El Ballet de Boston también rindió homenaje a su solista, compartiendo un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Enviamos nuestro amor y apoyo a la familia de Michaela Mabinty DePrince en este momento de pérdida. Tuvimos mucha suerte de conocer a Mabinty. Era una persona hermosa, una bailarina maravillosa y todos la extrañaremos muchísimo".

Michaela DePrince nació con el nombre de Mabinty en Sierra Leona en 1995, durante los cruentos años de la guerra civil en su país natal. Tras la muerte de sus padres, fue enviada a un orfanato, donde enfrentó múltiples dificultades. Sin embargo, su vida dio un giro cuando fue adoptada a los cuatro años por una familia estadounidense que, desde entonces, la apoyó en su camino hacia el éxito.

Desde muy joven, DePrince supo que la danza sería su pasión. Su primer encuentro con el ballet fue a través de una revista que encontró mientras vivía en el orfanato. En una entrevista con la BBC en 2012, recordó con emoción aquel momento: "Había una mujer allí, estaba de puntillas, con un hermoso tutú rosa. Nunca había visto nada así, un disfraz que resaltara con brillo, con tanta belleza. Podía ver la belleza en esa persona y la esperanza y el amor y todo lo que yo no tenía ¡Guau! Esto es lo que quiero ser", dijo.

Al llegar a los Estados Unidos, su familia adoptiva la inscribió en la Rock School of Dance en Filadelfia, donde comenzó su formación en ballet. Posteriormente, continuó sus estudios en la prestigiosa Jacqueline Kennedy Onassis School of Ballet del American Ballet Theatre. En 2012, se unió al Dance Theatre of Harlem, y luego pasó a formar parte del Dutch National Ballet. Finalmente, en 2021, alcanzó uno de los momentos más altos de su carrera al ser nombrada solista principal del Ballet de Boston.

DePrince no solo se destacó por su talento en el escenario, sino también por su labor humanitaria, especialmente al brindar apoyo a niños en situación de vulnerabilidad. Su vida y obra son un recordatorio de que el arte, la pasión y la resiliencia tienen el poder de transformar vidas.

Sus familiares anunciaron que su madre adoptiva, Elaine DePrince, murió horas después que la bailarina en un procedimiento médico el 11 de septiembre.

"Michaela murió antes que Elaine y Elaine no sabía que Michaela había fallecido en el momento del procedimiento. Por increíble que parezca, las dos muertes no estám relacionadas. El único sentido que podemos darle al sinsentido es que Elaine, que ya había perdido a tres hijos hacía muchos años, se libró por la gracia de Dios del dolor de experimentar la pérdida de una cuarta hija", escribió la familia en un comunicado que fue publicado en el Facebook.