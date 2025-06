'Ya cumplí mi misión': Exmánager de Paquita la del Barrio trabaja ahora en un puesto de gelatinas

Después de 25 años al lado de una de las voces más icónicas de la música popular mexicana, Paco Torres, exmánager de Paquita la del Barrio, ha decidido cerrar definitivamente su etapa en el mundo del espectáculo. A tres meses del fallecimiento de la intérprete de Rata de dos patas, el hombre que fue su sombra y su fuerza tras bambalinas ahora lleva una vida tranquila, vendiendo gelatinas y postres, y sintiendo que su misión está cumplida.

“Sí, me han dicho: ‘Vente a trabajar con nosotros’, pero ese capítulo está cerrado para mí… Yo ya me jubilé, fueron 25 años de trabajo, y ahora quiero disfrutar mi vida, viajar…”, reveló en entrevista.

La despedida de un compañero leal: “No me quedé con nada, sentí mucha paz”. La muerte de Paquita fue un golpe emocional profundo para Paco, quien estuvo con ella en los momentos más difíciles: hospitales, triunfos, derrotas, incluso la cárcel. Aun así, asegura que su duelo ha sido más llevadero gracias a la certeza de que siempre estuvo ahí para ella.

“Sentí que había cumplido la misión porque no me quedé con nada, le dije lo que tenía que decir y sentí mucha paz”, confesó con serenidad.

Con voz emocionada, recordó los instantes que marcaron su relación profesional y personal. No se arrepiente de nada. Al contrario: se siente pleno y agradecido. “Recuerdo todo lo que viví a su lado, tantos momentos que pasamos juntos, lo que conseguimos, lo que sufrimos… Llegamos juntos hasta el final”.

Un adiós sin rencores ni reclamos: “No trabajé con Paquita por dinero”. Aunque algunos artistas, incluso los hijos de Paquita, lo han buscado para que continúe trabajando en la industria, Paco se ha mantenido firme en su decisión de retirarse. El cariño por la cantante es tal, que no concibe seguir sin ella.

“Yo les agradezco mucho que piensen en mí, que me arropen y me digan: ‘Vente’, pero ya no está Paquita y para mí habría un gran vacío, sería muy doloroso seguir con ese recuerdo sin estar ella”, explicó.

Actualmente, se dedica con entusiasmo a un pequeño negocio que le da paz y estabilidad: un puesto de gelatinas y postres, donde asegura sentirse verdaderamente feliz.

“Yo no trabajé con Paquita por dinero, no es el signo de pesos, fue el cariño y el respeto. Gracias a Dios mi negocio es exitoso, entonces estoy bien y puedo vivir en paz”.

El pasado 16 de marzo, Paco fue pieza clave en el homenaje póstumo que se le rindió a Paquita la del Barrio en el Auditorio Nacional. Para él, ese evento fue más que un acto público: fue la culminación de una promesa cumplida.“Le cumplí el sueño de hacerle su homenaje en su casa, de traerla a México y que saliera todo bien”, recordó entre lágrimas.

Cuando se le preguntó si ha soñado con ella, su respuesta fue tan conmovedora como inquietante:“No, solamente un día, cuando recién falleció, sentí esa sensación de que ‘se te sube el muerto’. En ese momento mi hermana la estaba pasando mal y en mi sueño yo estaba luchando y gritaba: ‘¡Mi hermana no!’, y quería despertar; cuando volví pensé que quizás era una señal de Paquita, que me decía: ‘Cuida a tu hermana, ¡apóyala!’. Fue algo muy extraño”. Paco Torres no recibió ninguna herencia tangible por parte de Paquita, pero afirma que lo que le dejó no tiene precio.

“La herencia más grande que me llevo de ella es la confianza que depositó en mí, y los momentos y los sueños que cumplí con ella”, sentenció con emoción. A pesar del dolor por su partida, Paco también compartió que no hubo fracturas en la familia de la cantante: “Desde el momento del homenaje se reunieron y salieron bien de ahí”.

Hoy, mientras reparte postres en su negocio con una sonrisa serena, Paco Torres representa la lealtad, el amor genuino y la gratitud hacia una artista que marcó su vida y la de millones. Sin reflectores, pero con el corazón lleno, el hombre que estuvo detrás de una de las grandes voces del país elige el silencio de la paz sobre el ruido del espectáculo.