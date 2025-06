Jennifer Lopez rompe el silencio sobre sus relaciones con los hombres

Con una respuesta firme, divertida y cargada de empoderamiento, la estrella global dejó claro que no necesita a ningún hombre para estar completa.

Todo ocurrió durante su aparición en la alfombra roja de los American Music Awards, donde, una vez más, fue abordada por una periodista con la ya habitual pregunta sobre su vida sentimental. Esta vez, en lugar de esquivar el tema o dar una respuesta diplomática, JLo decidió decir lo que realmente piensa.

“¡Mujer, no estoy buscando a ningún hombre! Estoy feliz ahora mismo, no estoy tratando de arruinarlo”, respondió con una sonrisa segura y un gesto final que parecía decir: ¿queda claro?

Pero la cosa no quedó ahí. Jennifer Lopez publicó el momento en su cuenta de Instagram, acompañándolo con un clip de Celine Dion diciendo “I’m doing it for me” (Lo hago por mí misma), y musicalizado con la canción “Soltera” de Shakira, un auténtico himno a la independencia femenina.

En su pie de foto, escribió simplemente: “En las palabras de la gran Celine Dion: Lo hago por mí misma”. La frase, simple pero poderosa, se convirtió rápidamente en tendencia y fue celebrada por miles de seguidores que la interpretaron como una reafirmación de su amor propio, su independencia emocional y su deseo de no tener que justificar su estado civil cada vez que pisa una alfombra roja.

Jennifer Lopez y Ben Affleck reanudaron su relación en 2021, casi veinte años después de su primer compromiso en 2002, que terminaría abruptamente en 2003. En 2022, sorprendieron al mundo casándose primero en una ceremonia íntima en Las Vegas y, semanas después, en una gran celebración en la mansión del actor en Georgia. Sin embargo, el cuento de hadas terminó en enero de 2025 con su divorcio confirmado.

Desde entonces, la presión mediática sobre la vida amorosa de Lopez ha sido constante, y sus respuestas se han vuelto más firmes, más claras y, sobre todo, más centradas en su bienestar personal.

Lejos de dejarse atrapar por los titulares, Jennifer Lopez se prepara para un 2025 cargado de música y giras, consolidando su regreso definitivo a los escenarios. Su tour internacional “Up All Night: Live in 2025” recorrerá ciudades de Europa y Asia durante el verano, y concluirá con una esperada residencia en Las Vegas a partir de diciembre.

Fechas destacadas de la gira:

6 de junio – Washington D.C., Estados Unidos

27 de junio – Bucarest, Rumanía

1 de julio – Serik, Turquía

13 de julio – Madrid, España

15 de julio – Barcelona, España

20 de julio – Budapest, Hungría

25 de julio – Varsovia, Polonia

29 de julio – Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

30 de diciembre al 14 de marzo – Paradise, Nevada (residencia en Las Vegas)

Con una carrera que sigue evolucionando y una presencia escénica intacta, JLo demuestra que está más enfocada que nunca en su arte y en ella misma. Y si algo ha dejado claro con su reciente publicación es que, aunque todos insistan en hablar de su corazón, ella ya ha elegido a quién pertenecérselo primero: a sí misma.