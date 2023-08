Hermana de Rauw Alejandro arremete contra Rosalía

Aunque la hermana del cantante puertorriqueño en ningún momento menciona a la catalana, muchos usuarios han interpretado que el mensaje claramente va dirigido a Rosalía por todo lo sucedido con Rauw Alejandro.

Paola Ocasio Ruiz, la hermana de Rauw Alejandro, ha generado un gran revuelo en las redes sociales con un enigmático mensaje que ha dejado a sus seguidores especulando sobre su destinatario. Paola ha hecho una reflexión sobre el desamor y el proceso de sanación que debe enfrentar una persona después de terminar una relación sentimental. El mensaje, aunque no lleva un destinario, se ha entendido como un dardo envenenado para Rosalía, después de todas las especulaciones que se han hecho en torno a la separación con Rauw Alejandro.

Paola utilizó las historias de su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que queda claro el apoyo incondicional a su hermano Raúl y su en especial al proceso que este está viviendo, después de consumarse la ruptura sentimental solo unos meses después de que ambos artistas hubieran anunciado su compromiso.

En dicha publicación, la joven ha escrito una frase que ha dado mucho que hablar: "Cada uno va sanando a su manera". Además, Ocasio ha compartido dicha oración junto a un corazón con vendas y de fondo ha puesto la flor que forma la portada del single de su hermano.

"Una de las cosas más horribles que existen es jugar con los sentimientos genuinos de los demás". Estas palabras enigmáticas fueron el inicio de una reflexión profunda sobre el desamor y las personas que lo utilizan para satisfacer sus propias necesidades y traumas emocionales.

Paola continuó su mensaje diciendo: "A muchos no les gusta que cojan su corazón, lo enamoren, lo ilusionen y lo tiren al piso. Por favor, no hagan eso con nadie. Muchos andan jugando al papel de enamorados, pero realmente lo que no quieren es aceptar la falta de necesidad de afecto y atención que tienen". Estas palabras parecían apuntar a alguien en particular, pero Paola no mencionó ningún nombre.

La hermana de Rauw Alejandro también lanzó un consejo a aquellos que se involucran en relaciones superficiales: "Quien brinca de cama en cama e ilusiona corazones se corrompe el alma y corrompe el alma de otros. Acepta tu necesidad de atención y afecto. Puede que estés dañando el corazón de otros".

Cuando se le preguntó si su mensaje estaba dirigido específicamente a alguien, Paola respondió de manera enigmática: "No es consejo específico para nadie, pero quien lo necesite que lo coja". Esta respuesta solo ha aumentado la intriga de sus seguidores.

*Información de www.mundodeportivo.com y www.lavanguardia.com*