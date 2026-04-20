Ice Spice es agredida en restaurante y queda registrado en video: su equipo toma acciones legales

La rapera Ice Spice fue víctima de una agresión física dentro de un restaurante de la cadena McDonald's, según revelan videos de seguridad difundidos recientemente. El incidente, ocurrido en la madrugada del 15 de abril de 2026 en Los Ángeles, ha generado una fuerte reacción mediática y abre un debate sobre seguridad en espacios públicos frecuentados por celebridades.

Las imágenes, divulgadas por el medio TMZ, muestran a la artista, cuyo nombre real es Isis Naija Gaston, sentada junto a una amiga cuando una mujer ingresa al establecimiento y se dirige directamente hacia su mesa. Lo que comienza como un intercambio verbal breve escala rápidamente a una confrontación física. En el video se observa cómo la mujer se inclina sobre la mesa y lanza una bofetada contra la cantante, quien responde de inmediato intentando defenderse.

El altercado, que ha sido descrito como una pelea inesperada en un espacio público, provocó momentos de tensión entre los presentes. Varias personas intervinieron para separar a las involucradas mientras la situación se intensificaba dentro del local. En medio del caos, se ve a la artista desplazándose sobre mesas y sillas, mientras empleados y clientes intentan controlar a la presunta agresora.

El incidente no terminó dentro del restaurante. Un segundo video, grabado en el exterior, muestra cómo la confrontación se traslada al estacionamiento y posteriormente a la vía pública. En estas imágenes, la intérprete de éxitos virales aparece visiblemente alterada, arrojando al suelo un teléfono móvil que, según reportes, pertenecería a alguien vinculado con la mujer que inició el ataque.

El contexto del hecho ha generado aún más atención mediática debido a recientes apariciones públicas de la rapera junto a la superestrella del pop Taylor Swift, lo que ha incrementado su visibilidad internacional en los últimos días. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido una relación directa entre estos eventos y la agresión.

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La mujer señalada como responsable, identificada como Vayah en declaraciones recogidas por medios internacionales, ofreció su versión de lo ocurrido. Según afirmó, el conflicto se originó tras un intento de interacción con la artista que no fue bien recibido. “Después de que me dijo perra, la golpeé”, aseguró, reconociendo su participación en el incidente.

Por su parte, la defensa legal de la artista ya ha iniciado acciones formales. El abogado Bradford Cohen fue enfático al calificar lo ocurrido como un hecho grave. “El ataque no provocado contra mi cliente ha sido denunciado ante el Departamento de Policía de Los Ángeles y emprenderemos todas las acciones legales posibles para que los responsables rindan cuentas por sus actos, tanto penal como civilmente. Asimismo, estamos estudiando la posibilidad de responsabilizar al local por su falta de medidas de seguridad adecuadas”, declaró.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si el Departamento de Policía de Los Ángeles ha presentado cargos formales en relación con el caso, aunque se espera que en las próximas horas se conozcan avances en la investigación. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de los representantes de la cantante, quienes han sido contactados por distintos medios sin obtener respuesta inmediata.

Este episodio pone nuevamente en el centro del debate la seguridad de figuras públicas en espacios abiertos y la capacidad de reacción de los establecimientos ante situaciones de riesgo. La investigación continúa en curso mientras se analizan los videos y testimonios que permitan esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que ya da la vuelta al mundo.