Iron Maiden arremete contra el uso de celulares en sus conciertos ¿Qué pasó?

Durante el arranque de su gira Run for Your Lives World Tour el pasado 27 de mayo en Budapest, el representante de la banda, Rod Smallwood, expresó su indignación por los asistentes que no soltaron sus teléfonos durante el show. El mensaje fue directo y sin rodeos: “Para los pocos egoístas que no lo hicieron y tuvieron que seguir grabando… no les deseo nada más que un abrazo doloroso”.

El comunicado completo, publicado en la cuenta oficial de Instagram de Iron Maiden, no solo agradeció a los fans que vivieron el concierto sin distracciones digitales, sino que también instó a que esa actitud se mantenga en las siguientes fechas. “Muchísimas gracias a todos los que mantuvieron guardados sus teléfonos, respetando al grupo y a los demás fans y que disfrutaron el espectáculo como debe ser: en el recinto con nosotros”, expresó Smallwood, quien añadió que esto representó un enorme estímulo para la banda.

Esta no es la primera vez que Iron Maiden se pronuncia contra el uso excesivo de dispositivos móviles en sus shows. Días antes del inicio oficial de la gira, el 20 de mayo, la banda ya había publicado un mensaje en el que pedía a sus seguidores que vivieran los conciertos como en los años 80, es decir, “en primera persona” y no a través de sus “pequeñas pantallas”.

Te puede interesar: Florinda Meza sorprendió con su reacción a la bioserie de Chespirito

Te puede interesar: Shakira arrasa en 2025: rompe récords históricos y revoluciona la economía con su gira

“El uso excesivo de celulares disminuye la diversión, sobre todo para la banda, que está en el escenario mirando las filas de teléfonos, pero también para los demás asistentes del concierto”, apuntó Rod Smallwood en ese comunicado. Y añadió de forma tajante: “La pasión y la inmersión de nuestros fans en los conciertos los hace realmente especiales, pero la obsesión por el teléfono se nos ha ido tanto de las manos que se ha convertido en una distracción innecesaria”.

La gira Run for Your Lives World Tour pasará por ciudades como Praga, Viena, París, Madrid, Dublín, Londres, Copenhague y concluirá el 2 de agosto en Varsovia. Smallwood dejó claro que esperan que el buen comportamiento del público en Budapest se repita en cada ciudad. “Esperamos que este apoyo de los fans, especialmente en la zona del suelo frente a la mesa de sonido, continúe mañana en Praga y más allá”, escribió. También aclaró que no se trata de una prohibición total, sino de una cuestión de respeto: “Como les dije antes, no duden en tomar una foto rápida de recuerdo de una gran noche, pero por lo demás guarden el teléfono móvil en el bolsillo”.

Además de su llamado a vivir la música con todos los sentidos, el comunicado también incluyó palabras de agradecimiento para el público por apoyar al nuevo baterista, Simon Dawson, quien reemplazó a Nicko McBrain a finales de 2024. Smallwood se mostró entusiasmado con la respuesta del público y con lo que está por venir: “Estamos empezando a agarrar ritmo y los próximos meses van a ser muy emocionantes”.

Iron Maiden demuestra que, más allá del virtuosismo musical, su legado también está en cómo conectan con sus fans. Y hoy, esa conexión está amenazada por una pantalla. ¿La solución? Guardar el celular, levantar los puños y dejarse llevar por el rugido de las guitarras como en los viejos tiempos.