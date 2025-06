Florinda Meza sorprendió con su reacción a la bioserie de Chespirito

Aunque no rechaza del todo la producción, dejó claro que no está satisfecha con lo que ha visto hasta ahora.

A pocos días del estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, la esperada bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños en HBO Max, la actriz Florinda Meza rompió el silencio y ofreció una primera reacción que ha generado revuelo entre los seguidores del universo del Chavo del 8.

“No estoy contenta, pero no puedo decir que no me interese”, expresó Meza ante los medios, declaraciones que fueron recogidas por el programa Sale el Sol. Florinda Meza, quien fuera esposa, compañera artística y musa de Chespirito, abordó con cautela su percepción sobre la serie. En el tráiler recientemente lanzado por HBO Max se la vislumbra apenas brevemente como personaje, lo cual también alimentó su cautela.

“No puedo opinar mucho porque fue un avance que no dijo mucho”, puntualizó, refiriéndose a la falta de información concreta en el adelanto oficial.

La actriz insistió en que, si bien hay aspectos que no le agradan, aún espera ver la serie completa antes de emitir un juicio definitivo. Su principal crítica parece ir más allá de lo visual: tiene que ver con cómo se construye la narrativa del hombre que compartió con ella décadas de vida y trabajo.

“Las buenas historias tienen seres humanos, y si eso lo han anunciado como biografía, pues tiene persona”, reflexionó Meza, agregando que la historia de Chespirito no necesita villanos ni héroes, sino representar fielmente la humanidad del creador.

Esta declaración pone de manifiesto el temor a que se caricaturice o distorsione la vida de Roberto Gómez Bolaños, un ícono del entretenimiento latinoamericano cuya obra ha trascendido generaciones y fronteras.

Te puede interesar: Beyoncé revela género de bebé durante su concierto

Te puede interesar: Colapsa escenario en pleno evento y deja 12 heridos; el video sacude las redes

Además, al ser consultada sobre los actores que encarnarán a los personajes en la serie, la actriz reconoció que aún no puede evaluarlos completamente, aunque hizo una observación particular sobre el actor protagonista: “[Pablo Cruz Guerrero] es notablemente más alto que Roberto”, dijo con sutileza, dejando entrever su atención al detalle.

La bioserie se estrenará el próximo 5 de junio en HBO Max, y ha generado altas expectativas entre los fanáticos de personajes entrañables como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín y muchos otros que nacieron del genio creativo de Gómez Bolaños.

A pesar de los cuestionamientos de Florinda Meza, el lanzamiento del primer tráiler encendió el interés de millones de seguidores, quienes esperan conocer los aspectos más íntimos de la vida del comediante, guionista, actor y productor mexicano que marcó una época en la televisión hispanoamericana.

Florinda Meza ha sido guardiana del legado de Chespirito desde su fallecimiento en 2014, y sus declaraciones cargan no solo con el peso del recuerdo, sino con el compromiso de honrar fielmente la vida de su esposo. Su postura crítica no es necesariamente una condena, sino una exigencia de respeto y fidelidad biográfica.

“No estoy contenta, pero no puedo decir que no me interese”, reiteró, dejando la puerta abierta a que la serie la sorprenda positivamente.

Con esto, Meza marca una clara distancia de entusiasmo ciego, y se ubica en un lugar de espera vigilante, en el que muchos de los fanáticos seguramente también se encuentran: esperando que la producción esté a la altura del legado de uno de los grandes genios del humor latinoamericano.