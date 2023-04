Katy Perry fuertemente abucheada por primera vez en American Idol

Hasta las artistas más queridas en algún momento tienen su "enfrentamiento" con el público. Eso le ocurrió a Katy Perry que fue sonoramente abucheada luego de criticar la presentación de una concursante en el programa American Idol. Perry dijo que en sus seis años siendo jurado del programa era la primera vez que el público la desaprobaba de esa manera.

Sin duda, en todos los concursos de talento televisado siempre hay un miembro del jurado que asume el papel de "malo" o "exigente" y es el que casi siempre se lleva los abucheos del público. Obviamente ese no es el caso de Katy Perry que desde que inició como jurado en American Idol en 2018, ha sido una de las más queridas. Sin embargo, en la pasada gala de este show sintió por primera vez en carne propia el escarnio del público tras criticar a una de las participantes.

Todo sucedió cuando Nutsa Buzaladze, una estadounidense nativa de Georgia de 25 años salió al escenario a interpretar la canción "Paris (Ooh La La) de Grace Potter y los Nocturnals. La joven artista encendió la tarima con su energía y movimientos poderosos.

los jueces Luke Bryan y Lionel Richie elogiaron su performance y en especial, su estilo característico. Luego fue el turno de Katy Perry quien señaló lo siguiente:

“Nutsa, cada vez que subes al escenario, es como si nos bombardearas con escarcha”, indicó Perry. Y le recomendó: “Escucha, creo que una cosa que personalmente me gustaría ver de ti es que no brilles la próxima vez. Sé que será difícil”.

A pesar de elogiar el dinamismo de la cantante de 25 años en el escenario, los comentarios de la intérprete de Firework hicieron enfadar al público presente y los abucheos hacia la cantante británica se hicieron cada vez más evidentes. Tanto, que Richie llegó a exclamar: “¡Vaya, hostilidad!”. Luke Bryan, a su vez, no se tomó el asunto tan en serio. “¡Sí! ¡Katy fue abucheada! ¡Katy fue abucheada!”, exclamó, risueño.

Totalmente sorprendida, Perry asumió su propia defensa: “¡Wow! Es la primera vez en seis temporadas [que me abuchean]”, aclaró. Y luego, agregó: “Pero lo que estoy diciendo es que me gustaría que cambiaran el guion. Creo que también queremos que conquisten nuestros corazones. Me encantaría ver eso, y creo que Estados Unidos también”.

Buzaladze, en tanto, se rio de las críticas y las minimizó a la hora de dar su breve discurso final “Muchas gracias. Este es un sueño hecho realidad”.

La experiencia de Perry esta temporada de American Idol no ha estado exento de momentos difíciles. A principios de este mes, la concursante Sara Beth Liebe renunció a la competencia para estar con sus tres hijos luego de llamar la atención diciendo que Perry le hizo ‘’mom-shaming’’ durante su audición.