Lady Gaga habla sobre su batalla contra la psicosis y cómo encontró la felicidad

En una reciente entrevista en el podcast The Interview de The New York Times, la cantante de 38 años habló abiertamente sobre su lucha contra la psicosis y cómo logró superar una de las etapas más oscuras de su vida.

La artista confesó que, hace aproximadamente cinco años, atravesó una crisis severa de salud mental que la alejó por completo de la realidad. “Tuve psicosis. Durante un tiempo, no estaba en contacto con la realidad. Me alejó de la vida de una manera muy fuerte, pero después de muchos años de trabajo duro, logré recuperarme”, reveló.

Superar este episodio no fue sencillo, pero Gaga destacó el papel fundamental que jugó su pareja, el empresario Michael Polansky, en su proceso de sanación. Desde el inicio de su relación, él percibió que aún había heridas abiertas en la cantante y se lo hizo saber.

“Fue un momento difícil y, en realidad, fue muy especial cuando conocí a mi pareja, porque cuando conocí a Michael, estaba en un lugar mucho mejor, pero recuerdo que él me dijo, bastante temprano: ‘Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres’”, relató la estrella.

Para Lady Gaga, escuchar esas palabras no fue fácil. “Fue muy duro para mí escucharlo decir eso porque no quería que pensara eso de mí. Quería que pensara que yo era una persona feliz y totalmente sana, y en realidad todavía no lo era”, admitió.

Parte de su proceso de recuperación implicó aprender a encontrar un equilibrio entre su identidad personal y la arrolladora energía que proyecta en el escenario. Según explicó, su mayor reto fue conciliar su lado más amable con la intensidad de “Lady Gaga”.

“Tuve que descubrir cómo integrarme completamente con mi personaje en el escenario y aprender a habitar la energía de jefa de Lady Gaga en mi vida cotidiana. Tuve que aprender a sostener esas dos facetas sin que estuvieran en conflicto entre sí”, afirmó la cantante.

A pesar de que ha trabajado arduamente para recuperar su bienestar, la ganadora del Grammy reconoció que sigue siendo difícil hablar del tema. No obstante, quiso enviar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan problemas de salud mental.

“Es algo de lo que cada vez me resulta más difícil hablar. Creo que odio sentirme definida por ello. Es como un fantasma de mí misma. Fue una etapa complicada y, en su momento, sentí vergüenza. Pero no creo que debamos sentirnos avergonzados si atravesamos momentos así. Solo quiero decir que las cosas pueden mejorar. En mi caso, así fue, y estoy muy agradecida por ello”, expresó.

Además de haber encontrado estabilidad emocional, Lady Gaga ha comenzado a planear el futuro junto a Michael Polansky. En julio de 2024, la artista confirmó su compromiso con el empresario, con quien mantiene una relación desde 2020.

Más allá del éxito profesional, su mayor sueño es formar una familia. En una entrevista con Access Hollywood, Gaga afirmó: “Realmente quiero ser mamá. La mayor visión que tengo es esa”. Sus declaraciones reflejan un cambio de enfoque en su vida, donde el desarrollo personal y la felicidad fuera del escenario han cobrado mayor importancia.

Aunque la pareja ha mantenido en privado los detalles sobre su boda, la artista aseguró que el matrimonio es un hecho. “Creo que será el día más especial de toda mi vida. Será un verdadero sueño, lo sé”, señaló.

Con su recuperación, una relación estable y nuevos planes personales, Lady Gaga está escribiendo un nuevo capítulo en su historia, demostrando que, después de la tormenta, siempre es posible encontrar la luz.