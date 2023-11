Taylor Swift cambia la letra de su canción ‘Karma’ en pleno concierto y así reaccionó Travis Kelce

Desde que Taylor Swift anunció que se embarcaría en una gira por Latinoamérica por primera vez en su carrera, la noticia provocó una locura colectiva y se sabía de antemano que los países escogidos simplemente colapsarían ante la presencia de la artista más influyente del momento. Primero fue México y ahora ha sido Argentina donde Taylor se presentó el pasado domingo en el estadio de River Plate en el segundo de tres conciertos programados en la capital bonaerense.

Y es que desde que Taylor Swift aterrizó en Buenos Aires, toda la Argentina se encuentra “patas arriba”, no solo por sus esperadas presentaciones, sino porque la artista decidió traer consigo a su flamante novio, el jugador y campeón de la NFL, Travis Kelce, causando una histeria colectiva entre sus fans, puesto que el romance de la pareja está en pleno apogeo.

Con las entradas agotadas desde hace más de tres meses, el recibimiento a la norteamericana de los más de 70 mil fanáticos que abarrotaron el estadio Monumental de River Plate ha sido apoteósico e histórico, un momento del que también fueron testigos su padre, Scott Kingsley y su novio, Travis Kelce, quienes vivieron en primera fila.

Pero la visita a Buenos Aires, que era un hecho notorio en los medios locales se convirtió en noticia global cuando las cámaras captaron el momento en que la cantante se lanzó a los brazos del ala cerrada de los Chief de Kansas City y le estampó un efusivo beso en la boca al terminar el concierto del pasado sábado.

Las imágenes corrieron como pólvora y rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, lo que realmente revolucionó las redes sociales fue un gesto que la cantante realizó al día siguiente cuando en medio de su tercer y último concierto, Taylor cambió parte de la letra de su canción 'Karma' para dedicársela a su novio.

Según un video publicado en TikTok desde el show, Swift cantó: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me", cambiando la palabra original "screen" por "Chiefs".

El inesperado gesto provocó que Travis Kelce mostrara una gran sonrisa. El padre de la intérprete de "Anti - Hero", que se encontraba justo al lado del jugador también reaccionó con emoción, tocando el hombro de Kelce y aplaudiendo en apoyo.

Luego, Kelce se llevó las manos a la cabeza en estado de shock mientras los fanáticos vitoreaban, antes de levantar los brazos y moverlos al ritmo de la canción.

En otro clip publicado por un fan momentos después, Swift parecía mirar con cariño a Kelce desde el escenario mientras él le lanzaba un beso y la saludaba con la mano al final de la canción. Más tarde le devolvió el gesto de manera más directa cuando corrió detrás del escenario a los brazos de Kelce, quien estaba esperando para saludarla después del show.

Kelce y Swift fueron vistos tomados de la mano mientras cenaban el pasado viernes en Buenos Aires, la misma noche que la cantante se vio obligada a posponer un show de "Eras" debido a las condiciones climáticas "inseguras".

Travis Kelce se encuentra en su semana de descanso con los Chiefs, por lo que