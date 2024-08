Maduro quiso humillar a Lele Pons y la influencer lo dejó 'pasando vergüenza'

Nicolás Maduro ha dirigido su atención hacia Lele Pons, una destacada influencer venezolana con 53 millones de seguidores en Instagram, quien ha estado utilizando su plataforma para denunciar la situación política en su país.

El 28 de julio, durante las elecciones presidenciales en Venezuela, Pons se unió a un coro de celebridades que pedían un cambio en el liderazgo del país. En un video publicado el 30 de julio, Pons explicó la situación a sus seguidores: "En las elecciones, Edmundo González fue quien ganó. Derrotó a Nicolás Maduro, pero este último decidió declararse presidente nuevamente. Esto es un fraude."

El mensaje de Pons no se quedó ahí. Continuó denunciando las tácticas represivas del gobierno de Maduro, indicando que María Corina Machado, aliada de González, había reunido pruebas que demostraban que González ganó con un 73% de los votos. Sin embargo, según Pons, "Maduro está intentando silenciar a quienes protestan por la libertad. Muchos están heridos, y necesitamos que la gente se informe porque hay personas que necesitan ayuda."

El video de Pons rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 11 millones de visualizaciones en Instagram, lo que la convirtió en una figura clave de la oposición venezolana en el exterior.

Esta creciente influencia llevó a la cadena ABC a invitar a Pons a compartir su perspectiva en televisión el 6 de agosto. Allí, Pons reafirmó su postura: "Maduro es un dictador claro, y Edmundo González ganó las elecciones. A pesar de haber perdido, Maduro se declaró presidente nuevamente."

La situación se intensificó cuando Pons decidió invitar a María Corina Machado a un directo en sus redes sociales, un evento que ya ha sido visto por más de 10 millones de personas. Además, se unió a la organización de 'La Gran Protesta Mundial' en Miami, donde logró reunir a varios artistas como Danny Ocean, Elena Rose, Joaquina y La Cruz.

El impacto de estas acciones no pasó desapercibido para Nicolás Maduro. En una de sus habituales apariciones televisadas, Maduro desvió su atención de Elon Musk para criticar a Pons: "Ahora hay una tal Lele Pons que, desde Miami y con un concierto el sábado, intenta imponer un gobierno en Venezuela... ¿Quién dijo que Lele Pons es política? ¿Quién dijo que ella y los artistas que convoca deben determinar el futuro de un país entero?"

🔴#AHORA | Nicolás Maduro: "¿Qué sabe Lele Pons del CNE? ¿Cuánta plata le ponen por detrás?" pic.twitter.com/Z1ie1mt7vX — El Cooperante (@El_Cooperante) August 15, 2024

Por su parte, Lele Pons reaccionó en un video en su cuenta de TikTok titulado “¡No me vas a callar! GANÓ VENEZUELA 🇻🇪❤️”. La influencer también compartió imágenes en Instagram de su participación en la marcha, donde portaba la bandera de su país natal, acompañada por los artistas venezolanos Danny Ocean, Elena Rose, Marko y Joaquina, entre otros.

El rifirrafe no ha parado entre los dos y Maduro volvió a arremeter contra la celebridad: “Lele Pons está deprimida, lo que ha hecho es llorar desde el sábado, me cuentan sus amigas. Nos escriben sus amigas. Me escriben ahora por Telegram”.

La creadora de contenido recurrió al ingenio para responderle con humor, burlándose de lo que dijo. La cantante utilizó como fondo el video de Maduro diciendo que ella está deprimida y empieza a fingir que está poniendo atención y cuando menciona que fueron las amigas las que le contaron sobre su estado mental, aparecen tres de ellas echándose culpas por haber “contado” al líder del régimen que estaba deprimida. “ACÁ LA TAL “LELE PONDS Y SUS AMIGAS” … okay entonces envíanos las actas por Whatsapp”, escribió en sus redes.

Pons es la influencer y cantante venezolana con más seguidores en redes sociales, con más de 53,4 millones tan solo en Instagram y 32,5 millones en TikTok. Ha sido muy vocal sobre las irregularidades presentadas en las elecciones de Venezuela, donde la oposición asegura tener pruebas de que su candidato, Edmundo González, obtuvo la mayoría de los votos.

La influencer, quien también es esposa del reggaetonero Guaynaa, ha hecho uso de sus redes sociales utilizando lo que dice Nicolás Maduro tanto para generar eco de su protesta como para mostrar con sarcasmo humorístico las frases del dictador en su contra.