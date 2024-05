Atentos gamers | Nintendo anunciará al sucesor de la consola Switch ¿Qué se sabe?

El fabricante japonés de videojuegos Nintendo anunció que dará a conocer la consola que sucederá a la Switch, a más tardar en marzo de 2025. Lanzada en 2017 tras el fracaso de la Wii U, la Switch se convirtió en la consola doméstica más vendida de Nintendo.

“Haremos un anuncio sobre el sucesor de Nintendo Switch dentro de este año fiscal, que finaliza el 31 de marzo de 2025. Habrán pasado más de nueve años desde que anunciamos la existencia de Nintendo Switch allá por marzo de 2015”, escribió su presidente Shuntaro Furukawa en la red social X.

Nintendo Co., con sede en Kioto, informó un aumento del 13% en sus ganancias para el año fiscal que finalizó en marzo, impulsado por la sólida demanda de software Switch como "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

Además de "The Legend of Zelda", cuyas ventas globales durante el año fiscal totalizaron 20,6 millones de unidades, "Super Mario Bros. Wonder" vendió 13,4 millones de unidades y "Pikmin 4" vendió casi 3,5 millones, según Nintendo. El estreno hace un año de la película “The Super Mario Bros. Movie” también ayudó a las ventas.

También ayudó la debilidad del yen frente al dólar, que eleva el valor en yenes de las ganancias en el extranjero de exportadores japoneses como Nintendo. El dólar estadounidense ha promediado alrededor de 151 yenes japoneses durante el último año fiscal, frente a los 133 yenes del año fiscal anterior.

Nintendo está planeando una nueva película que se estrenará mundialmente en abril de 2026. Cuenta con las inauguraciones de Donkey Kong Country en Universal Studios Japan, así como con un museo sobre Nintendo en Kioto, ambos programados para finales de este año, para atraer a más fanáticos a su franquicia.

Los rumores sobre la consola que reemplazará a la Switch empezaron hace años. En febrero varios medios afirmaron que el lanzamiento, previsto este año, podría posponerse hasta 2025 y desde entonces las acciones de Nintendo han caído cerca de un 13%.

La consola Switch actual, lanzada en marzo de 2017, ha vendido más de 141 millones de unidades, anunció Nintendo el martes. Es la tercera consola más vendida en la historia de los videojuegos detrás de la Sony PlayStation 2 y la Nintendo DS.

Según el analista Serkan Toto de la firma Kantan Games, la Switch "puede superar" a sus dos competidores, "especialmente si Nintendo continúa vendiéndola durante algún tiempo después del lanzamiento" del nuevo modelo, estimó en X.