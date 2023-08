Nintendo le dice adiós a la voz de Mario durante más de 30 años

Charles Martinet, el hombre que por casi 30 años le dio voz al fontanero más famoso del mundo, pondrá fin a su relación con el icónico personaje, anunció la compañía Nintendo en un comunicado. Pero Martinet no se alejará del todo, en su lugar, se convertirá en embajador de Mario alrededor del mundo.

El gigante japonés anunció en su cuenta de Twitter que Martinet dejará de grabar la voz de Mario y de otros personajes del videojuego, para asumir un nuevo rol como Embajador de Mario. Este puesto implica que Martinet seguirá viajando e interactuando con fanáticos en los eventos de Nintendo a nivel internacional, dijo la empresa.

La primera vez que Martinet le dio voz al personaje en uno de sus videojuegos fue en 1996 para el exitoso "Super Mario 64". Sin embargo, el actor de doblaje inició su trabajo con Nintendo a principios de la década de los 90. El actor de 67 años audicionó para el papel en 1991, cuando la compañía requería a una persona que diera vida al popular fontanero en una aplicación interactiva.

En una entrevista concedida a Guinness World Records y publicada por CNN en Español, Martinet dijo que el director de casting le dio una simple indicación: "'Eres un plomero italiano de Brooklyn para una empresa llamada Nintendo. El personaje se llama Mario. Invéntate una voz'".

Martinet dice que inmediatamente empezó a soltar instrucciones sobre cómo hacer una pizza en el falsete italiano de Mario. Su improvisada actuación impresionó a Miyamoto, el creador de Mario, y Martinet puso voz a Mario por primera vez en 1994 en un juego en CD-ROM llamado "Mario enseña mecanografía".

Sin embargo, la mayoría de los fans de Mario conocieron a Martinet en 1996 con el lanzamiento del clásico instantáneo "Super Mario 64" (IGN lo calificó como el "mejor videojuego hasta la fecha" en el momento de su lanzamiento). En el primer juego de Mario en 3D, Martinet puso voz a los gritos y vítores de Mario, que desde entonces definen al personaje. El actor acuñó frases icónicas como "Mamma mía" o el clásico "It's me, Mario", la mayoría de ellas sin guion y con una idea muy ambigua de lo que requería el equipo de Nintendo en Japón.

Martinet también ha puesto voz a otros habitantes, héroes y enemigos del Reino Champiñón: Luigi, el hermano de Mario, las versiones infantiles de los hermanos plomeros y sus astutos rivales Wario y Waluigi.

A lo largo de su carrera con Nintendo, Charles Martinet puso su voz a más de 50 videojuegos, pasando por Super Mario 64, Mario Kart, Mario Party, Super Smash Bros, Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Super Mario World, Wario Land, entre muchos otros.

El último videojuego de Mario con la voz de Charles Martinet es Mario Strikers: Battle League, lanzado para la Nintendo Switch en 2022. El actor ya no participará en Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It y cualquier proyecto a futuro. Se desconoce si Martinet seguirá prestando su voz en otros videojuegos.

*Con información de CNN en Español y www.hipertextual.com*