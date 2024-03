Gracie Bon hospitalizada de urgencia tras sufrir reacción alérgica por culpa de unos pancakes

Tremendo susto pasó la modelo panameña de talla grande Gracie Bon este fin de semana después de sufrir una reacción alérgica que la dejó hospitalizada en el cuarto de urgencias del hospital. Al parecer, los culpables fueron unos pancakes que la influencer se comió sin saber que la pondrían en riesgo de muerte.

Según contó la creadora de contenido para OnlyFans, todo sucedió el domingo por la mañana cuando decidió prepararse unos pancakes para el desayuno con una mezcla prefabricada. Todo iba bien hasta que 30 minutos después de haberlos ingeridos, la modelo empezó a sentir que la garganta se le cerraba y a experimentar un fuerte dolor en los ojos y cuerpo.

Asustada y temiendo que fuera algo peor, Gracie acudió rápidamente al cuarto de urgencias del hospital de Punta Pacífica donde le realizaron una serie de exámenes que determinaron que había sufrido una fuerte reacción alérgica al "mix de pancake", algo que por supuesto ella desconocía.

Gracie compartió varias imágenes en sus historias de Instagram desde la sala de urgencias del hospital describiendo el incidente como una sensación horrible que no se lo desea a nadie.

"Casi me les voy chicos, no solo mi garganta se cerraba si no que sentía un dolor punzante en mis ojos como si me picaran por dentro, fue una experiencia horrible", escribió la modelo.

"Aparentemente soy alérgica a los mix de pancakes y a mis 27 años me acabo de enterar. Ya estoy mejor porque vine a urgencias inmediatamente", agregó.

Horas después, la modelo fue dada de alta y regresó a su casa con las indicaciones médicas de descansar por el resto del día. Gracie también agradeció el apoyo y los mensajes de cariño de sus seguidores que se preocuparon por su estado de salud.