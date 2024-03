El Papa Francisco expulsa de la iglesia al padre 'tiktoker' Adam Kotas ¿Qué se sabe?

Durante la pandemia, el sacerdote de origen polaco, Adam Kotas, se convirtió en un auténtico influencer de las redes sociales por su particular manera de transmitir el mensaje de cristo, pero sobre todo por sus espontáneas ocurrencias en pleno sermón. Desde entonces, se hizo muy popular y comenzó a ganar millones de seguidores a nivel mundial. Sin embargo, Kotas ya no podrá oficiar misas ni portar la vestimenta de sacerdote, luego que el papa Francisco tomara la decisión de destituirlo de la iglesia católica, una noticia que ha provocado un mar de rumores sobre las razones del santo padre para querer expulsarlo.

Según dio a conocer la Diócesis de Santa Rosa, el polaco Adam Kotas ya no es más sacerdote de la Iglesia Católica, esto luego que el papa Francisco emitiera un decreto de "destitución del estado clerical" para su laicización. En un comunicado oficial, la Arquidiócesis de Las Vegas informó que a partir de la fecha al señor Kotas se la prohibido usar el título de "padre", oficiar misas, administrar sacramentos y vestir atuendo clerical. De acuerdo con la Arquidiócesis, la "baja" del polaco fue involuntaria, es decir que no fue él quien lo solicitó, sino la iglesia quien tomó la decisión.

La laicización implica la pérdida de todos los derechos y privilegios asociados con el sacerdocio, devolviendo al individuo al estado laico. De igual forma, la Iglesia Católica considera inválidos o ilícitos todos los sacramentos que fueron celebrados por Kotas en la "Iglesia Nacional Polaca" y cualquier actividad religiosa realizada después de su laicización.

“Aunque el sacramento de las Órdenes Sagradas imprime un carácter indeleble en el alma del sacerdote que le permite administrar los sacramentos, el sacerdote laicizado tiene prohibido celebrar misa o cualquier otro sacramento”, indica el comunicado.

Vale recordar, que la diócesis de Santa Rosa en California, donde Adam Kotas fue ordenado sacerdote, anunció su salida de la Iglesia católica para unirse a la Iglesia católica de Polonia, fundada por un grupo de inmigrantes católicos polacos que llegaron a Pensilvania (Estados Unidos) a finales del siglo XIX, y que desde 1904 se encuentra en estado de cisma formal luego de consagrar a un obispo sin el permiso del Papa.

Pero ¿cuál es la verdad detrás de esta decisión de Francisco? Todo parece indicar que es un “pase de factura” por haber hablado de más. En los últimos meses, el paradero del padre Adam Kotas fue todo un misterio, después de que dejara de publicar sus videos en redes sociales y ya no se le viera auspiciando misas en Las Vegas. Sin embargo, hace pocas semanas, Kotas publicó un video en su cuenta de Tiktok en el que denunció que había sido víctima de abuso sexual por parte de otro sacerdote de Las Vegas y que la iglesia católica estaba haciendo todo lo posible para eliminar sus cuentas de redes sociales.

Después de su supuesta desaparición a finales de 2023, el polaco reapareció a inicios de febrero de este año anunciando su regreso a la iglesia católica, mostrándose arrepentido de haberla dejado.

“Yo quería regresar a la Iglesia, yo quería servir como sacerdote, me han rechazado, de tantos sacerdotes que hacen barbaridades y a ellos no les han hecho absolutamente nada, a los abusadores…”, recalcó haciendo alusión a los curas que han sido acusados de abusos de menores y mencionó como ejemplo la Arquidiócesis de Las Vegas, que no tiene pastor, por haber sido denunciado por abuso de menores.

Posterior a esto, Adam Kotas ha denunciado amenazas por parte de altos mandos de la Arquidiócesis de Las Vegas.