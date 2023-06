¡Lo último! Jordan Ozuna, pareja de Karim Benzema se convirtió al islam

Karim Mostafa Benzema, es un futbolista profesional francés que juega como delantero y capitán del club Real Madrid de la LaLiga, se unirá al club AI-Ittihad de la Liga Profesional Saudita el 1 de julio del 2023.

Benzema emprenderá muy pronto su viaje rumbo a los Emiratos Árabes, en donde empezará una nueva vida, luego de hacer historia en Europa, se aproxima a una nueva aventura, la cual decidió realizarla acompañado, compartirá cada una de sus vivencias con quien ha sido su gran apoyo, mejor amiga, pareja y la actual madre de sus cuatro hijos, la modelo Jordán Ozuna quien en una entrevista para YoDana habló de sus inicios en la industria de la moda y de su reciente conversión al Islam, además de añadir lo que pensó de Benzema.

La modelo ya dio a conocer fecha de su viaje, y mencionó que este viernes podría viajar, mencionó que será su primera vez en el país y no oculta su emoción a pesar de ser mujer y de lo que conlleva, “Me apetece la aventura y poder conocer realmente la cultura y la comida” además comenta, que no le preocupa “para nada” los códigos de vestimenta que tenga que cumplir “es una cultura preciosa y estoy encantada con la aventura” fueron sus palabras.

En Arabia Jordan estará con Benzema y con el hijo que han tenido en común después que tenían un tiempo saliendo juntos, además del viaje la modelo viajará convertida en islam, una decisión que pensó por mucho tiempo y que logro hacer posible en Madrid “Me he convertido al islam. Fue aquí en la Mezquita de Madrid. Recitan el Corán... Es una ceremonia pequeña e íntima. Lloré como una niña. Soy muy sentimental”, mencionó “he investigado mucho sobre esta religión y me parece preciosa todo lo que he leído sobre ella me ha enternecido durante el ramadán leí el Corán y me hizo llorar. También leí THE SACRED PATH TO ISLAM (El camino sagrado del islam), sobre un cristiano que se convierte en islam como yo. Un libro realmente precioso".