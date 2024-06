Paris Hilton revela el infierno que vivió en el internado: 'Me desnudaron y abusaron sexualmente de mi'

Paris Hilton relató frente al Congreso de los Estados Unidos los incidentes de abuso de los que afirma haber sido víctima durante su tiempo en una de las correccionales jóvenes en las que estuvo internada. No es la primera vez que la socialité estadounidense dice que abusaron sexualmente de ella, en su libro Paris ‘The Memoir’ relató con detalle los escenarios en los que se vio envuelta de joven cuando su familia la dejó allí para que mejorara su comportamiento.

Según lo que manifestó en el Congreso de Los Ángeles, el trato que recibió fue inhumano, por lo que quiso ser la voz de quienes no la tienen y exponer públicamente los abusos que cometieron contra ella: "Estoy aquí para ser la voz de aquellos que no pueden hablar".

La mujer explicó cómo fue que procedieron con ella aprovechándose de su vulnerabilidad en el lugar: "Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento".

Hilton estuvo en cuatro correccionales durante su adolescencia, sin embargo, ella se refiere puntualmente a la de Provo Canyon de Utah. También puntualizó que su familia fue completamente engañada y manipulada sobre su trato inhumano por esa industria con ánimo de lucro.

"Entonces ¿se pueden imaginar el trato que puede brindar el Estado al no tener gente que regularmente los esté inspeccionando?", puntualizó, añadiendo el caso de la joven de 16 años que fue asesinada en una de esas casas de acogida luego de que sin querer tirara un sándwich en la cafetería del lugar.

“Esa joven fue violentamente retenida durante 10 minutos a manos de ocho miembros del personal, quienes la mataron en el suelo del comedor enfrente de decenas de niños... el Estado pudo haber prevenido esto", dijo Paris Hilton.

"Cuesta aproximadamente entre $800 a $1,000 al día colocar a un joven en una instalación de acogida, eso es significativamente más de lo que costaría cuidarlos en sus propias comunidades. ¿Qué es más importante, proteger los beneficios empresariales o proteger la vida de los jóvenes?", concluyó.