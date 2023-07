¿Se cansó? Chris Evans elimina sus redes sociales

Capitán América está perdido en acción una vez más, pero con suerte solo será un tiempo esta vez. El actor de Hollywood Chris Evans, de 42 años, desactivó su cuenta de Twitter e Instagram, siguiendo el ejemplo del actor de "Kingsman" Taron Egerton, de 33 años.

La noticia se produjo días antes del 105 aniversario de su reconocido personaje, Steve Rogers, también conocido como ‘Capitán América’.

De acuerdo al medio Los Angeles Times, Egerton anunció el pasado 29 de junio que se tomaría un descanso de las redes sociales.

“Voy a tomarme un descanso de las redes sociales por un tiempo. No estoy seguro de por qué estoy haciendo una gran declaración al respecto; Simplemente creo que es difícil romper con un ciclo que he llegado a encontrar un poco adictivo y este soy yo comprometiéndome conmigo mismo. Me he metido en un lugar en el que paso demasiado tiempo desplazándome y, de hecho, siento que mi capacidad para sentarme y estar presente y leer libros y ver películas e incluso buscar la compañía de las personas que amo se está erosionando como resultado” dijo Taron Egerton.

A lo que Chris Evans le respondió, “¡No podría haberlo dicho mejor! Cuenta conmigo. Voy a tomar un pequeño descanso. ¡Mucho amor a todos!”

Siguió explicando en las redes sociales que quería darse el gusto de "un verano con menos tiempo frente a la pantalla" antes de desactivar sus cuentas de Twitter e Instagram.

Hay una tendencia creciente entre las celebridades a distanciarse de las redes sociales. Su compañero Avenger Tom Holland, que interpreta a Spiderman en el mundo cinematográfico de Marvel, abandonó las redes sociales en 2022 por motivos de salud mental.

No sabemos con seguridad cuando Evans retorne, pero mientras pueden verlo en su última película “Ghosted”.