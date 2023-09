¡Pobre niño! Elon Musk se convierte en padre de su undécimo hijo y revela el raro nombre que le puso

El multimillonario Elon Musk anunció el nacimiento de su tercer hijo en común con la cantante canadiense Claire Elise Boucher, conocida en el mundo artístico como Grimes. Para el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, este se convierte en su undécimo vástago producto de tres relaciones. Lo insólito de la noticia es el irreverente nombre que ha escogido el magnate para nombrar al niño.

Según ha revelado el propio Musk, el nombre de su undécimo hijo es Tau Techno Mechanicus. El sudafricano lo hizo público tras responder a un post de la cuenta de noticias de entretenimiento Pop Base, que nombraba a los tres hijos de él y Grimes como "X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk, Techno Mechanicus".

No es la primera vez que la expareja utiliza nombres curiosos para sus hijos, y es que el de “Tau” (como cariñosamente le llaman), podría decirse que es el nombre menos peculiar, ya que los otros dos descendientes del magnate fueron llamados: X Æ A-12 (a quien luego se lo cambiarían por X Ae A-Xii debido a que el anterior violaba las leyes de California por tener números y símbolos ajenos al alfabeto) y Exa Dark Sideræl.

Aunque llevan “separados” desde 2021, la pareja nunca dejó de vivir en la misma casa, aunque dormían en camas separadas. Mientras esto sucedía, Elon Musk se convirtió en padre de unos gemelos con otra mujer, Shivon Zilis, quien es ejecutiva de la empresa Neuralink.

La noticia de que Musk y Claire Elise Boucher (Grimes) se convirtieron en padres por tercera vez, llega en medio de las exigencias de la cantante para que el dueño de Starlink le permita ver a uno de sus hijos. Este conflicto quedó al descubierto, luego que el periodista Walter Isaacson, quien en pocos días estrenará una nueva biografía de Elon Musk, publicara unas fotos del multimillonario cargando a sus gemelos, Strider y Azure, que tuvo con la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis.

La cantante aprovechó esta publicación para enviarle un mensaje a Musk y su nueva pareja, exigiendo que se le permita ver a su hijo (no especificó cuál de los tres hijos que tiene con el magnate).

“Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado. Nunca se me ha permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación ha destrozado completamente a mi familia”, escribió la cantante en un tuit que borró poco tiempo después. Además, Boucher confesó que los niños que comparten Elon y Shivon son la causa de que su familia se haya fragmentado.

Musk, de 48 años tuvo sus primeros 6 hijos con su primera esposa Justine Wilson, a quien conoció durante su estancia en la universidad de Queen en Canadá. Adicional tiene a los gemelos con Shivon Zilis y los tres que tiene con Claire Elise Boucher, totalizando 11 hijos con tres mujeres diferentes.

Musk ya ha expresado anteriormente su preocupación por el descenso de la natalidad.

"La tasa de natalidad en EE.UU. ha estado por debajo de los niveles sostenibles durante unos 50 años", escribió Musk en Twitter en mayo de 2022. Y reiteró su postura en julio de ese mismo año.

"Haciendo todo lo posible para ayudar a la crisis de la subpoblación", publicó. "Una tasa de natalidad en colapso es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización con diferencia".