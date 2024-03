¡Polémica! Periodista que se hizo viral por denunciar que le pagaban mal en pleno EN VIVO fue despedido

Un polémico video en el que un periodista denunció en plena transmisión en directo las malas condiciones laborales a las que era sometido se hizo tendencia mundial en las últimas horas. Un mal comentario de uno de sus colegas desató la ira del reportero que arremetió con furia en contra del medio para el cual trabajaba y expuso ante las cámaras que ni siquiera cobraba el salario mínimo ni le estaban pagando la seguridad social. Su visceral reacción le ha terminado costando su puesto ya que la empresa lo despidió de manera fulminante.

Todo empezó cuando el periodista argentino Tomi Munaretto se encontraba realizando un despacho en vivo para el canal de noticias "Crónica TV" desde la estación de tren Constitución de Buenos Aires para preguntar a quienes transitaban por allí cómo cubrían sus gastos con la crisis económica que se vive en Argentina. Durante la conexión Munaretto entrevistó a una mujer que le dijo que se ganaba algunos pesos extras cantando canciones en la estación de trenes y lo demostró interpretando un tema de María Becerra en directo. Fue entonces cuando el presentador que estaba en estudio decidió gastarle una broma al reportero diciéndole que le diera algo de propina a la mujer por haber cantado en vivo.

El comentario desató la indignación del periodista que arremetió con furia contra su colega: “¿Quién te dice que aporte, la producción? Porque (me pagan) mil 715 la hora extra, Carlos. No puedo aportar. La chica que trabaja en casa cobra 3 mil ¿Cómo lo pago? Explícame".

Al ver que su compañero estaba desbocado, el conductor del programa le pidió que parara repetidas veces, pero Munaretto continuó con sus duras palabras y desveló en ese momento que cobraba en negro: “Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 167 mil pesos de la obra social, decime cómo hago para aportarle si no me alcanza, ¿cómo hago? Vos porque estás en blanco. ¿Cuánto cobrás vos?”.

En cuestión de minutos el video del reportero se hizo tendencia mundial en las redes sociales. Lamentablemente para Muranetto su reacción terminó costándole el puesto de trabajo: "Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal", comenzó revelando a través de un video en Instagram.

También reveló que "la abogada (del canal) se encargaría "personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", dijo en el video.

¿Qué es cobrar en negro en Argentina?

El trabajo en negro, también conocido como trabajo «en B», irregular o sumergido, es aquel donde un trabajador presta sus servicios a una empresa y cobra un sueldo, pero sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Por tanto, el trabajador está totalmente desprotegido. En palabras sencillas, un trabajador que está en negro en Argentina pertenece al rubro de la informalidad.

Para entender la queja de Muranetto habría que hacer la conversión de pesos argentinos a dólares estadounidenses. Basándonos en lo que dijo el reportero de lo que le pagan por hora extra, el resultado es el siguiente:

1 peso argentino es igual a 0.0012 dólares.

1,715 pesos argentinos por hora serían 2.03 dólares estadounidense.

“Notero”



Porque un periodista de Crónica se plantó contra el conductor: “¿Qué querés que aporte? $ 1.700 la hora me pagan. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora. Encima me tienen en negro”.pic.twitter.com/GuVVWGFXsD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) 5 de marzo de 2024

*Con información de www.eldesmarque.com y www.13.cl*