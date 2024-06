Prince conversó con su hermana cuatro días antes de morir

Tyka Nelson, la única hermana de sangre del difunto Prince, habló sobre su última interacción con el músico antes de su muerte en abril de 2016.

En una entrevista con el portal Star Tribune, Tyka contó que visitó a Prince en su residencia Paisley Park en Minneapolis, unos días después de que su avión privado realizara un aterrizaje de emergencia el 15 de abril de 2016.

Durante la entrevista, Nelson reveló que intentó preguntar a Prince sobre su estado salud, pero él evitó las preguntas. “Un par de veces le dije: ‘¿Cómo estás realmente?’. Él no entró en detalles conmigo. Eso me molestaba, y él lo sabía... pero eso fue todo lo que quiso decirme” contó.

Trascendió que la última llamada telefónica entre los hermanos fue cuatro días antes de la muerte de Prince.

Tyka Nelson expresó su frustración con su hermano por no contarle realmente su condición de salud luego del incidente aéreo.

La conversación dio un giro relacionados a recuerdos familiares, en donde Nelson relató cómo Prince tocaba el piano como su padre y tenía un sentido del humor similar.

Prince, conocido por su carácter reservado, le pidió a su hermana que buscara información sobre su familia y el número de contacto de su media hermana Sharon. “Era como ‘envía esta foto a esa persona’. ‘Okey. ¿Para qué?’” relató Nelson sobre una de las últimas conversaciones que mantuvieron.

La hermana del artista admitió que no se dio cuenta del alcance de la popularidad mundial de Prince hasta después de su muerte, cuando fue testigo de la devoción de sus fans durante una gira promocional en 2017.

La cantante, quien ha lanzado cuatro álbumes a lo largo de su carrera, anunció que se retirará oficialmente después de un evento de despedida en Minneapolis el viernes 8 de junio, fecha en la que su hermano hubiera cumplido 66 años.

¿Quién fue Prince?

Nacido en Minneapolis el 7 de junio de 1958, Prince Rogers Nelson fue un prolífico compositor y artista desde una edad temprana: cuentan que compuso su primera canción cuando tenía 7 años.

Hijo de un pianista y una trabajadora social, Prince se mantuvo fiel a su ciudad de origen y no cambió su residencia para trasladarse al glamuroso Hollywood.

Cantante, compositor, guitarrista y arreglista, Prince grabó más de 30 discos. Entre sus éxitos más destacados están Let's Go Crazy, When Doves Cry, Purple Rain, Little Red Corvette, 1999, Raspberry Beret, Kiss, Batdance y Controversy.

