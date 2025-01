El príncipe Enrique obtiene un acuerdo económico y las disculpas del propietario del tabloide The Sun

Este paso es el mismo que dieron antes centenares de denunciantes, después de que Enrique, de 40 años, acusara al desaparecido News of the World y al Sun de haber invadido su privacidad de forma ilegal entre 1996 y 2011.

Londres, Inglaterra/El príncipe Enrique, que llevaba a juicio esta semana al grupo de medios de Rupert Murdoch por prácticas ilegales para acceder a su privacidad, llegó a un acuerdo económico con el editor, anunció el miércoles el abogado del hijo del rey Carlos III, David Sherborne.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo, dijo el letrado del príncipe Enrique en el Tribunal Superior de Londres, añadiendo que su cliente recibirá "una compensación sustancial".

Sherborne leía parte de un comunicado en el cual el grupo editorial presentaba sus disculpas por la "grave intrusión" de NGN entre 1996 y 2011 en la vida privada de Enrique.

En el comunicado, el grupo se disculpó con el príncipe por "el impacto que la amplia cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la de Diana, princesa de Gales, su difunta madre, ha tenido en él, especialmente durante sus años de juventud".

El acuerdo de último hora permite al príncipe Enrique y a NGN, propietaria de The Sun y del desaparecido News of the World, evitar un juicio que originalmente estaba programado para comenzar el martes y durar varias semanas.

El martes, cuando debía haber comenzado el juicio, esa primera jornada fue suspendida después de que un abogado del magnate australiano señalara que el príncipe Enrique estaba "muy cerca" de aceptar un acuerdo económico con la empresa editora.

Mudanza a California

Este paso es el mismo que dieron antes centenares de denunciantes, después de que Enrique, de 40 años, acusara al desaparecido News of the World y al Sun de haber invadido su privacidad de forma ilegal entre 1996 y 2011.

Enrique, hijo menor del rey Carlos III, que vive con su familia en California, en Estados Unidos, desde hace cinco años, dijo en su día que una de las razones de la mudanza era huir del acoso mediático.

El príncipe Enrique y el dirigente laborista Tom Watson, el otro denunciante en este proceso que debía haber comenzado esta semana, habían llevado ante los tribunales a NGN por sus prácticas de hace más de una década.

Ambos eran los últimos demandantes después de que otros cientos de denunciantes llegaran a acuerdos económicos con el grupo.

NGN también se disculpó con Watson "por la intrusión injustificada llevada a cabo en su vida privada", entre 2009 y 2011 por News of the World.

La prensa británica se vio sacudida a finales de la década de 2000 por la revelación de varios escándalos de escuchas telefónicas ilegales.

El grupo de Rupert Murdoch se había disculpado por las prácticas ilegales en el News of the World, que había cerrado apresuradamente en 2011, pero rechazó en ese momento la existencia de acciones similares en el Sun.

Más de 1,000 demandantes

Desde entonces, unos 1,300 demandantes han llegado a acuerdos extrajudiciales con este grupo de medios.

Según los medios británicos, NGN ha pagado alrededor de 1,000 millones de libras (unos 1,200 millones de dólares), evitando cualquier juicio hasta ahora.

El hermano mayor de Enrique, y heredero al trono, el príncipe Guillermo, se encuentra entre los que han optado por este tipo de acuerdos en los últimos años, igual que el actor Hugh Grant.

Además de las demandas judiciales que ha presentado en los últimos años contra estos medios por conseguir información de manera ilegal, el príncipe Enrique reprocha a esos periódicos haber maltratado a su esposa Meghan Markle, lo que contribuyó a la salida en 2020 de la pareja a Estados Unidos.

También los considera culpables de la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en 1997 en París, cuando era perseguida por paparazzis.

El príncipe Enrique ya había logrado una gran victoria contra la prensa sensacionalista en 2023 al obtener la condena del editor del Daily Mirror por artículos resultantes de un hackeo telefónico.

Cuando testificó en 2023 contra Mirror Group Newspapers (MGN), editor del Daily Mirror, se convirtió en el primer miembro de la familia real en declarar en un juicio en más de cien años.