Samy y Sandra Sandoval se presentaron en Los Ángeles y terminaron regalando rosquillas y pan de La Arena

Este fin de semana, Samy y Sandra Sandoval vivieron una noche inolvidable en Los Ángeles, California, donde se presentaron ante un centenar de panameños y latinos residentes en Estados Unidos que abarrotaron el Quiet Cannon Conference Center para bailar con los grandes éxitos de los Patrones de la Cumbia. La presentación no solo estuvo cargada de música, sino también de anécdotas, cuentos y trajo gratos recuerdos para aquellos panameños que llevan muchos años viviendo fuera de Panamá y que recibieron un pedacito de la tierra a través de los hermanos Sandoval.

Sin embargo, lo que nunca imaginaron quienes estuvieron presentes en el show es que volverían a degustar de las populares rosquillas, queques y el mundialmente famoso pan de La Arena de Chitré, pues la Gallina Fina se fue a Los Ángeles con una maleta cargada con las delicias producidas en la provincia de Herrera y terminó regalándolas en su show. Sandra compartió el momento en su cuenta de Instagram.

"Cuántos de los que están aquí tiene muchos años de no ir a Panamá”, preguntó Sandra al público y al instante se ve como muchos levantan la mano. "Qué es lo que más extrañan?", volvió a preguntar la Patrona y como si fuera el coro de una de sus canciones se escucha decir: "la comida".

"Y si yo le digo a ustedes que yo les traje algo... pan de La Arena, queque, rosquetitos... Ustedes jamás se esperaban que yo trajera pan de La Arena, verdad", dijo la cantante mientras alguien de su equipo de producción le pasa varias bolsas llenas de rosquillas y pipotitos que repartió a los presentes, que le extendían la mano para recibir uno de los manjares más famosos de la gastronomía panameña.

El evento se realizó el pasado sábado 14 de septiembre en el Quiet Cannon Conference & Event Center de la ciudad de Los Ángeles y por lo que se ve en las imágenes colgadas en redes sociales estuvo abarrotado de panameños residentes en Estados Unidos. Sandra también aprovechó el viaje a Estados Unidos para visitar el famoso restaurante de hamburguesas IN N OUT, pero cuando llegó se quedó impactada al ver la enorme fila de gente que estaba afuera del local, esperando mesa. Cuando finalmente pudo entrar, Sandra mostró cómo se encontraba de lleno el local. "Esto está hasta la zapatilla", se le oye decir a la cantante. Sin embargo, tal parece que La Patrona no quedó muy impresionada con la hamburguesa, pues cuando la probó no le pareció "la gran cosa". Es más, dijo que a ella le quedan mejor.