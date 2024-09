Sandra Sandoval se quiebra y rompe en llanto tras hallazgo de vigas perdidas frente a su casa en Monagrillo

Con el corazón roto y herida en su orgullo, la cantante de música típica, Sandra Sandoval, se pronunció en su cuenta de Instagram, luego que el Ministerio Público diera con el hallazgo de tres vigas H en un terreno baldío en el corregimiento de Monagrillo, frente a la residencia de la cantante. El hallazgo se da en medio de la investigación que llevan las autoridades judiciales tras la desaparición de 600 vigas de acero que hasta mayo de 2024 permanecían en un depósito del Ministerio de Obras Públicas en Farfán y que estaban destinadas a la reparación del puente de Las Américas.

Este descubrimiento desató todo tipo de acusaciones contra los hermanos Sandoval y ha generado una controversia en redes sociales, por lo que la cantante al ver cómo se les estaba tachando injustamente de ladrones, se vio obligada a salir al paso a dar explicaciones.

“El sentimiento que estoy enfrentando en estos momentos por una acusación a Samy y a mí que nunca en la vida en nuestras carreras hemos hecho. Si hay algo que nos caracteriza es que somos personas muy honradas, nosotros jamás nos hemos robado nada. Nunca en la vida Samy y Sandra han tenido que tacharlos porque se han robado algo", expresó la cantante envuelta en lágrimas y casi sin poder hablar.

“A mis seguidores, mil disculpas porque jamás me van a ver llorando, pero esto me ha dolido tanto, que me estén acusando de robo, porque si hay algo que mi mamá y mi papá nos enseñaron, y que le estamos inculcando a nuestros hijos, es a no robar nunca", agregó Sandra al tiempo que aseguró que desconocía que esos hierros se encontran allí.

"Quiero que esto llegue hasta las últimas consecuencias, porque se verdad yo o sabía que este hierro estaba allí y Samy tampoco".

De acuerdo con el informe preliminar, las tres vigas halladas en Monagrillo llevaban tiradas en el terreno desde hacía al menos dos meses, lo que generó sospechas entre los vecinos. Sin embargo, no fue hasta que se conoció sobre la desaparición de las vigas del puente de Las Américas que se dio la voz de alerta a las autoridades. En medio de la investigación se reveló que el terreno donde se encontraron las vigas está ubicado a pocos metros de la casa de uno de los hermanos Sandoval.

El lunes en conferencia de prensa, la fiscal anticorrupción, Adela Cedeño dijo que la investigación inició el 5 de septiembre, tras la denuncia interpuesta por el Ministerio de Obras Públicas, por el supuesto delito contra la administración pública. Las vigas H se encontraban en el patio de Farfán en Arraiján cuando desaparecieron.

Cedeño explicó que, hasta la fecha, se han recuperado 53 vigas en diversas regiones del país. Las primeras fueron halladas en Panamá Oeste (18 vigas), seguidas por 6 vigas encontradas en la Avenida Nacional en la ciudad de Panamá. En la provincia de Herrera, además de las 3 vigas en Monagrillo, se localizaron 14 en La Arena y 12 en Boca de Parita.

Agregó que se ubicaron vigas en una recicladora y otras en patios abiertos. No descartan llevar a las personas encargadas de tales sitios para ser entrevistadas. Así mismo, se está analizando por parte del Ministerio de Obras Públicas para que el material retorne al patio de Farfán o donde la entidad decida. Estas vigas, cuyas longitudes varían entre los 20 y 60 pies y en conjunto están valoradas en $3.5 millones.

La artista, conocida como La Patrona reiteró que de ser necesario, está dispuesta a declarar ante las autoridades para aclarar el incidente. "Si me llaman a declarar, lo haré con mucho gusto. Jamás pensé grabar un video llorando, pero no me van a tachar de ladrona”, señaló con lágrimas en su rostro y con la voz entrecortada.

El hallazgo se produjo este domingo 15 de septiembre mientras los hermanos Sandoval se encontraban fuera del país, cumpliendo con una presentación en la ciudad de Los Ángeles.