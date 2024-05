Estas son las celebridades que más contaminan el ambiente con sus jets privados

JetSpy, una plataforma digital que se dedica al monitoreo y seguimiento de los jets privados de las celebridades y multimillonarios, actualizó los datos de vuelos de al menos 200 famosos con aviones privados y lo que generaron en emisiones de dióxido de carbono (CO2) en los años 2023 y 2024.

Como señala el informe, estos aviones privados volaron desde 2022 una cantidad de horas equivalente a 11 años. Si se toma en cuenta sólo a las 10 celebridades más importantes del ranking, han gastado un total estimado de aproximadamente de 16,4 millones de dólares solo en combustible para jets privados.

Lo sorprendente del informe es que muchas de estas celebridades se posicionan como defensoras del medio ambiente, pero sus hábitos de viaje demuestran lo contrario. Con personas de alto perfil mediático liderando en emisiones de CO2 debido a que realizan vuelos privados, la discusión se centra en la responsabilidad individual y también en la urgencia de buscar alternativas más sostenibles de transporte. Pero, ¿quiénes son los famosos y multimillonarias que más emisiones de C02 generan con sus vuelos privados?

La exitosa cantante y compositora Taylor Swift enfrentó una intensa reacción por sus vuelos en jet privado después de haber sido expuesta por Jack Sweeney, un estudiante universitario y observador de aviones cuyo perfil de Twitter (ahora X) es famoso por rastrear la actividad de los jets de las celebridades. Sin embargo, a pesar de todos los rumores que la rodean, Swift no es la principal celebridad cuando se trata de emisiones de CO2 relacionadas con los aviones privados

Pitbull

Según el estudio de JetSpy, el cantante, rapero y compositor Pitbull se lleva la corona por tener el mayor número de emisiones: 4.549 toneladas métricas de CO2 entre 2023 y 2024. En esos meses, el cantante realizó 396 vuelos (eso es más de un vuelo por día), siendo el más corto un viaje de seis minutos entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en febrero de este año.

Travis Scott

El rapero estadounidense Travis Scott ocupa el segundo lugar del ranking. En el mismo periodo, el rapero es responsable por la emisión de 3.670 toneladas métricas de CO2 generadas por su jet privado. Realizó 203 vuelos y del consumió 392.823 galones de combustible (1.486.826 litros). Los datos muestran que el vuelo más corto de Scott fue un viaje de cinco minutos en octubre de 2023.

Kim Kardashian

La tercera en la lista es la celebrity Kim Kardashian, quien a través del uso de su jet generó una emisión de 3.204 toneladas métricas de CO2 entre 2023 y 2024. Según el estudio, en ese período realizó 210 vuelos. El más corto de los vuelos fue uno de 10 minutos desde el Aeropuerto de Van Nuys al Aeropuerto de Camarillo en marzo pasado. El equivalente de ese viaje en auto es de aproximadamente 45 minutos.

Drake

En el cuarto puesto aparece el rapero y productor canadiense, conocido por éxitos como “Hotline Bling” y “God’s Plan”. De acurdo con JetSpy, Drake emitió 2.515 toneladas métricas de CO2 en 112 vuelos.

Floyd Mayweather: Exboxeador estadounidense, cinco veces campeón del mundo en cinco categorías diferentes. Emitió 2.359 toneladas métricas de CO2 en 191 vuelos.

Jay-Z/Beyoncé: Pareja de músicos estadounidenses, Jay-Z es rapero y productor, mientras Beyoncé es cantante y actriz. Emitieron 2.248 toneladas métricas de CO2 en 213 vuelos.

Oprah Winfrey: Presentadora de televisión, productora y filántropa estadounidense, conocida por “The Oprah Winfrey Show”. Emitió 2.139 toneladas métricas de CO2 en 182 vuelos.

Blake Shelton: Cantante de música country y personalidad televisiva estadounidense, conocido por “The Voice”. Emitió 1.929 toneladas métricas de CO2 en 235 vuelos.

Kylie Jenner: Empresaria y personalidad de televisión estadounidense, conocida por “Keeping Up with the Kardashians” y su marca de cosméticos. Emitió 1.868 toneladas métricas de CO2 en 151 vuelos.

John Travolta: Actor y piloto estadounidense, conocido por películas como “Grease” y “Pulp Fiction”. Emitió 1.701 toneladas métricas de CO2 en 232 vuelos.

Mark Wahlberg: Actor y productor estadounidense, conocido por películas como “The Departed” y “Ted”. Emitió 1.384 toneladas métricas de CO2 en 131 vuelos.

Luke Bryan: Cantante de música country estadounidense, conocido por éxitos como “Country Girl (Shake It for Me)”. Emitió 1.109 toneladas métricas de CO2 en 214 vuelos.

Taylor Swift: Cantautora estadounidense, conocida por éxitos como “Shake It Off” y “Blank Space”. Emitió 1.055 toneladas métricas de CO2 en 133 vuelos.

Kenny Chesney: Cantante de música country estadounidense, conocido por éxitos como “American Kids”. Emitió 1.043 toneladas métricas de CO2 en 196 vuelos.

Kid Rock: Cantante y rapero estadounidense, conocido por “Bawitdaba” y “All Summer Long”. Emitió 933 toneladas métricas de CO2 en 205 vuelos.

Harrison Ford: Actor estadounidense, conocido por sus papeles en “Star Wars” y “Indiana Jones”. Emitió 517 toneladas métricas de CO2 en 67 vuelos.