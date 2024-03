Exdiva de la WWE en prisión confiesa que la falta de sexo la está volviendo loca

Durante la década de los 90, la industria de la lucha libre vivió una explosión comercial gracias a una larga lista de reconocidos luchadores como Shawn Michael, Stone Cold, Triple H, La Roca, Undertaker y muchos otros. Aquel auge también fue impulsado por la aparición de nuevas estrellas del wrestling femenino que hicieron de la lucha uno de los negocios más lucrativos.

Una de esas estrellas fue Tammy Sytch, considerada la primera “Gran Diva” en la historia de la WWE. Sin embargo, su vida dio un vuelco de 180 grados en 2022 cuando fue condenada a 17 años de cárcel por causar la muerte de un hombre de 75 años en un trágico accidente de tránsito que ella misma provocó. Ahora, dos años después, la exluchadora ha revelado detalles de su vida tras las rejas.

Recientemente, Tammy concedió una entrevista para el podcast “Bird Calls” en la que reveló que la falta de sexo ha sido la prueba más difícil con la que ha tenido que lidiar en prisión, describiéndolo como una experiencia realmente desafiante tras 22 meses de abstinencia. “Es como volverse virgen de nuevo, es una locura”, explicó la ex-luchadora de 51 años.

La también actriz de películas para adultos señaló que se considera completamente heterosexual, por lo que descartó la idea de involucrarse sexualmente con alguna de sus compañeras, asegurando que las mujeres nunca le han llamado la atención. Sin embargo, las circunstancias en las que hoy se encuentra le han hecho replantearse sus valores, dejando la puerta abierta a un posible encuentro lésbico, siempre y cuando sea con “alguien de calidad”.

“Me encantan los hombres, pero cuando estás aquí realmente no tienes otra opción: si quieres algún tipo de afecto o conexión con alguien es cosa de chicas, no tienes elección. Pero realmente no hay nadie que esté a mi altura, así que puede que tenga que esperar un poco hasta que llegue alguien de calidad”.

Una de las revelaciones más llamativas de la exluchadora fue que algunas prisioneras le han pedido objetos personales, como su identificación y ropa interior, con la esperanza de hacer algo de dinero con ellos.

“Una chica me pidió mi identificación personal, para que se la firmara, para poder llevársela a casa y venderla en eBay, y le dije que no, y luego otra chica, aunque parezca mentira, tuvo las pelotas de pedirme mi ropa interior. Quería que le firmara mi ropa interior para llevársela a casa y venderla en eBay. Le dije que eso no iba a pasar”.

La exdiva llevaba en prisión desde mayo de 2022, acusada de conducir borracha y provocar un siniestro vial en marzo de ese mismo año en Ormond Beach, Florida, que acabó con la vida de Julian Lasseter, un hombre de 75 años. Sytch estrelló su coche contra el de la víctima, que se encontraba detenido en un semáforo. La leyenda de la WWE excedía por mucho el nivel de alcohol permitido y se le imputaron ocho cargos, incluido el de conducir con la licencia suspendida. Lo lamentable del hecho es que esta no era la primera vez que Sytch era arrestada por conducir en estado de embriaguez. Los reportes señalan que había sido detenida en cinco ocasiones anteriores.

Primera “Gran Diva” de la WWF

Tammy Sytch inició su carrera en la lucha libre en 1990 con la empresa independiente Smoky Mountain Wrestling. Allí, Sytch personificaba a una "abogada" engreída que ayudaba a sus clientes a ganar sus luchas mediante tácticas dudosas. Luego, en 1995 firma con la WWF (WWE) y fue aquí donde Sytch se hizo verdaderamente conocida y alcanzó la fama internacional con su nuevo personaje llamado "Sunny". En la WWF ganó popularidad por su sex appeal y habilidades en el micrófono, administrando varios equipos de lucha y protagonizando segmentos memorables. También se le vio presentando y participando en varios segmentos televisivos y programación de la WWE.

Sunny fue nombrada la “Manager del año” por la revista Pro Wrestling Illustrated en 1996 y fue considerada la primer “Gran Diva” en la historia de la compañía de lucha. En 1998 deja la WWF y se marcha a la Extreme Championship Wrestling (ECW) y posteriormente en otras promociones de lucha libre independientes.

De ser una de las figuras centrales de la época dorada de WWF, Tammy pasó a envolverse en problemas cada vez más graves. Un año después de ser inducida en el Salón de la Fama de la WWE en 2011, Sytch fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y violencia doméstica, que eventualmente condujeron a su actual condena en prisión, donde fue descrita como un “peligro para la sociedad” durante las audiencias judiciales.

*Con información de www.infobae.com/UrielMonterrubio*