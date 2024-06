¿Los tatuajes causan linfoma maligno?: Esto arrojó una investigación en Estados Unidos

Los expertos de la Universidad de Lund , mencionaron la necesidad de realizar estudios sobre las consecuencias en la salud a causa de los tatuajes, debido a que al menos en Estados Unidos un tercio de la población se ha hecho aunque sea uno, según la encuesta que realizó Pew Research Center durante el 2023.

Los investigadores hallaron que el linfoma maligno tiene un 21% mayor de probabilidades de afectar a personas que se han hecho al menos un tatuaje. Cabe añadir que esto lo consideraron una mera asociación más no una relación directa, por lo que aseguraron que continuarán investigando al respecto.

"Aún no sabemos por qué ocurre esto. Solo se puede especular que un tatuaje, independientemente de su tamaño, desencadena una inflamación de bajo grado en el cuerpo, que a su vez puede desencadenar el cáncer. El panorama es, por tanto, más complejo de lo que pensábamos inicialmente", dijo el coautor Christel Nielsen, profesor asociado en la División de Medicina Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Lund.

Hasta el momento, la investigación continúa buscando una relación directa, por lo que los científicos añaden la importancia de aclarar que por ahora no hay una relación directa entre este grave cáncer y los tatuajes o la cantidad de tatuajes que las personas tengan.

¿Qué es el linfoma maligno?

El linfoma maligno es un tipo de cáncer que se origina en las células del sistema linfático, el cual es una parte fundamental del sistema inmunológico del cuerpo. Existen dos tipos principales de linfomas malignos:

Linfoma de Hodgkin (LH): Es un tipo específico de linfoma caracterizado por la presencia de células anormales llamadas células de Reed-Sternberg. El linfoma de Hodgkin tiende a ser más predecible y suele responder bien al tratamiento con radioterapia y quimioterapia.

Linfoma no Hodgkin (LNH): Este grupo abarca una variedad más amplia de linfomas que no presentan células de Reed-Sternberg. Los linfomas no Hodgkin son más comunes y pueden variar significativamente en su comportamiento, desde tipos de crecimiento lento (indolentes) hasta tipos más agresivos (de crecimiento rápido).

Síntomas