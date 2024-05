Apple elimina uno de sus accesorios icónicos de las cajas de las iPads

El pasado 7 de mayo, Apple presentó la nueva serie iPad Pro y iPad Air con una serie de novedades de última tecnología como el nuevo procesador M4 y una nueva cámara trasera inteligente para el escáner de documentos entre otras características. Desafortunadamente, faltará una pieza clave de recuerdo en las cajas de iPad: los stickers de su icónica manzana mordida.

De acuerdo con el medio 9to5mac, quien tuvo acceso a un correo que la compañía de Cupertino envió a los empleados de las Apple Store, las cajas de estos productos se empezarán a vender sin cargador y sin el sticker del emblemático logotipo de la manzana. ¿La razón? Cumplir con los objetivos medioambientales que la compañía se ha propuesto para 2030.

El destino de estas calcomanías es desaparecer de las cajas de los productos, una medida que, sin embargo, se antoja insuficiente para combatir el cambio climático. La compañía con sede en Cupertino está llevando a cabo diversos movimientos en esta línea. De hecho, los propios stickers cambiaron su formato en el pasado para reducir la presencia del plástico en favor de otros materiales, tales como el papel. Ahora, todo apunta a que se romperá con una tradición que llevaba vigente desde el año 1977, momento en que se lanzó el Apple II.

Sin embargo, las Apple Store tendrán en 'stock' calcomanías con el logo de la empresa y las distribuirán a los compradores de nuevas tabletas si así lo solicitan. Otros distribuidores, como Amazon y Best Buy, no tendrán acceso a los adhesivos y no podrán ofrecérselos a sus clientes. La empresa afirma que su decisión se enmarca en la nueva estrategia de medidas de protección del medioambiente, que tiene como objetivo garantizar que sus cajas estén completamente libres de plásticos.

Además de la propia tableta, las cajas del iPad Pro y el iPad Air en Europa solo incluirán un cable USB tipo C, pero no un adaptador de corriente. Esta es la primera vez que Apple adopta este enfoque, ya que las generaciones anteriores de tabletas de la compañía estaban equipadas con un cargador.

La práctica contrasta con la de otros fabricantes de teléfonos móviles, que venden sus productos con todos los accesorios posibles, algunos de ellos, especialmente los de compañías chinas, a precios bastante económicos.

Tal y como señala 9to5Mac, productos como la MacBook Air M3 que se lanzó en marzo sí incluye el sticker en su caja, mientras que las Apple Vision Pro, que se lanzó en febrero, no las incluye. ¿El iPhone 16 incluirá pegatinas en la caja? Sólo el tiempo dirá.

*Con información de La Vanguardia, Oscar Almarza y RT Actualidad*