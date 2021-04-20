Apple lanza un nuevo iPad y otros productos a tono con tiempos de pandemia

Apple presentó el martes nuevos productos -computadora, tableta y accesorios- con la idea de llevar al consumidor a otra dimensión desde su hogar.

La estrella del primer evento de marketing de la marca de la manzana en 2021 fue su nueva tableta, la iPad Pro, equipada con conexión 5G y el chip M1, desarrollado por Apple y que se integra en sus dispositivos desde finales de 2020.

En mayo, el modelo de 11 pulgadas comenzará a venderse en 800 dólares en Estados Unidos (con capacidad mínima de almacenamiento y sin acceso a ondas celulares) y el modelo de 12.9 pulgadas se lanzará desde 1.100 dólares.

"En el contexto del teletrabajo, Apple está experimentando un gran renacimiento del lado del iPad, con un crecimiento interanual del 40% en los últimos trimestres gracias a los empleados y estudiantes que han invertido en el último modelo", comentó el analista Dan Ives, de la firma especializada Wedbush. .

Ives estima que menos de la mitad de los usuarios de tabletas de Apple en todo el mundo han reemplazado sus dispositivos, lo que debería dar un impulso a la nueva línea en los próximos meses.

El grupo californiano también apuesta por el M1, que se supone que es más eficiente que el utilizado hasta ahora. Reemplazó los chips de Intel en las computadoras portátiles lanzadas en noviembre y ya está instalado entre los productos básicos de los nuevos iPads y la nueva computadora de escritorio de la marca, la iMac, que se situará en un precio desde 1.300.

El M1 permite en particular reducir el nivel de ruido de la máquina en un 50%, asegura la empresa.

Por el lado de los accesorios, Apple ahora produce balizas Bluetooth, Airtags, que se adjuntan a elementos esenciales (llaves, bolsos, etc.) para poder encontrarlos fácilmente a través de su iPhone.