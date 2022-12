Call of Duty llegará a las consolas de Nintendo Switch

La franquicia de videojuegos "Call of Duty" estará disponible en las consolas de Nintendo si Microsoft logra adquirir el editor estadounidense Activision Blizzard, declaró este miércoles un responsable de la compañía estadounidense.

Microsoft, que comercializa la consola Xbox, anunció en enero la adquisición del editor estadounidense Activision Blizzard por 69,000 millones de dólares, pero el proyecto está en el punto de mira de las autoridades de competencia de Estados Unidos y Europa.

No ha habido mayor polémica en los videojuegos desde este anuncio. Algunos lo han tomado como el movimiento definitivo por parte de la compañía de Bill Gates por monopolizar la industria gamer mientras otros que creen que sería una excelente oportunidad para el crecimiento futuro de las desarrolladoras.

Los reguladores temen que la adquisición permita a Microsoft cerrar el acceso a los videojuegos de Activision Blizzard en las plataformas de la competencia.

Aparte de "Call of Duty", el editor desarrolló juegos sumamente populares como "World of Warcraft" o "Candy Crush".

"Microsoft quiere ofrecer más juegos a más gente, elijan como elijan jugar", se defendió el miércoles en Twitter Phil Spencer, responsable de la división de juegos del gigante estadounidense.

"Microsoft se comprometió a proporcionar Call of Duty a Nintendo durante diez años tras la fusión de Microsoft y Activision Blizzard King", añadió.

Para Serkan Toto, de la empresa de análisis Kantan Games en Tokyo, el anuncio es un claro "golpe de publicidad" por el momento en que se produce.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, autoridad que supervisa la seguridad de los consumidores, examinará la adquisición el jueves, informaron varios medios.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, abrió por su parte una investigación sobre la operación a principios de noviembre. También lo ha hecho el organismo británico de defensa de la competencia.

Cabe recordar que Call of Duty formó parte de Nintendo por un largo tiempo, desde los llamados Medal of Honor disponibles en GameCube, y pasando por la Nintendo Wii y WiiU con algunos de los mejores juegos de la franquicia. Fue hasta el lanzamiento de Nintendo Switch que ya no volvió, pero todo apunta a que eso está muy cerca de cambiar.

*Con información de AFP*