¿Sientes que la cámara de tu celular te espía? Conoce las señales

El desarrollo de la tecnología ha sido un elemento fundamental en la evolución de las sociedades y la globalización. Gracias a ella, llegó el Internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y la Inteligencia Artificial, por citar solo algunos. Sin embargo, así como tiene sus bondades, también encarna sus peligros y los malhechores están constantemente buscando las formas de aprovechar estas tecnologías para cometer sus fechorías.

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que su teléfono celular lo espía? Pues, sus sospechas podrían estar bien fundadas ya que, con los años, las modalidades de extorsión y estafas han ido migrando a los terrenos digitales y hoy por hoy, los delincuentes cibernéticos emplean técnicas para cometer sus delitos a través de la tecnología.

Una de ellas es el ‘Camfecting’, un tipo de espionaje a través de la cámara de los dispositivos móviles, ya sea tablets, celulares y computadoras. El Camfecting es una forma de ataque muy común usada por los ciberdelincuentes. Con esta modalidad se pueden tomar imágenes de las víctimas y realizar extorsiones o contenido peligroso.

Aunque cada vez más, las compañías trabajan en muros de seguridad digitales para proteger los datos personales de sus usuarios, los hackers siempre están buscando la manera de penetrar estos anillos de seguridad.

¿Cómo saber si me están espiando por la cámara de mi celular?

Detectar si alguien está espiándonos a través de la cámara del celular puede ser una tarea compleja, especialmente si desconocemos el funcionamiento de estos temas. Sin embargo, existen ciertas señales que podrían advertirnos sobre un posible espionaje.

Comportamiento anormal del dispositivo

En caso de notar que el celular funciona de manera extraña, como bloqueos frecuentes, ralentización del sistema o aplicaciones que se abren o cierran inesperadamente, podría ser una señal de que algo no está bien.

Consumo elevado de la batería

Generalmente, todos sabemos cuánto debe durarnos una carga completa de la batería del celular, por lo tanto, si notamos que nos empieza a durar mucho menos de lo habitual, puede ser señal de que hay alguna aplicación funcionando en segundo plano y consumiendo batería. Podemos comprobar el consumo de batería de cada app en los ajustes del móvil.

Consumo alto de los datos móviles

Para enviar las imágenes, vídeos o audios captados al hacker, se consumirán bastantes datos, por lo que si nuestra tarifa se agota antes de lo habitual, debemos comprobar que aplicaciones están usando más datos. Con las tarifas ilimitadas, esto puede ser más difícil de ver, así que comprobar el consumo de datos de las apps de vez en cuando no está de más.

Calentamiento inusual

Es posible que celular se caliente más de lo habitual, ya que necesita más energía y la batería no logra refrigerarse de manera correcta ante la cantidad de procesos al mismo tiempo.

Luces o indicadores extraños

Si la luz indicadora de la cámara parpadea o se enciende sin motivo aparente, es posible que alguien esté controlando la cámara del celular.

Uso inesperado de la cámara

Si la cámara se activa sin que seamos nosotros los que la hayamos abierto, es una señal clara de que alguien podría estar espiando.

Es importante resaltar que estas señales también podrían deberse a otros factores que nada tengan que ver con espionaje, tales como problemas técnicos o mal funcionamiento del dispositivo. Por lo tanto, siempre es aconsejable investigar más a fondo antes de llegar a conclusiones definitivas.

Por último, es importante que siga algunas recomendaciones fundamentales para no ser víctima de los delincuentes cibernéticos como por ejemplo no utilizar redes wifi públicas no seguras, no descargar aplicaciones de sitios no oficiales, utilizar antivirus y gestionar los permisos de las aplicaciones.

*Con información de Juan Ríos de www.Infobae.com*