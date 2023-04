¿Qué sigue después de los Millenials? Conozca a las generaciones que 'dominarán el mundo'

Desde que se acuñara el término "baby boomers" para referirse a las personas nacidas entre 1946 y 1964, durante la "explosión de natalidad" posterior a la Segunda Guerra Mundial, las generaciones poblacionales han sido nombradas conforme al periodo en que hayan nacido y como la tecnología y el desarrollo han influido en ellas.

Desde los boomers para acá, hemos conocidos a la Generación X, a los Millenials y a la generación Z. Pero, ¿después de ellos quienes siguen?

Hoy en día, cada generación tiene una etiqueta definitoria y un conjunto de atributos estereotípicos que se le atribuyen.

Baby boomer

En Estados Unidos y el mundo anglosajón, se suele llamar baby boomers o boomers a la generación nacida entre 1946 y 1964, período conocido como la “explosión de natalidad” (en inglés “baby boom” o “auge de bebés”) ya que una vez superadas las durezas y precariedades de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la población del país atravesó un período de prosperidad y aumentó notoriamente su número de habitantes.

Una de las características que más se destaca en los boomers es que esta generación experimentó una estabilidad económica y un progreso social que parece negado para las generaciones posteriores, por lo que ocupan en la actualidad un lugar predominante en las estadísticas de consumo, razón por la cual suelen ser un objetivo común de la mayoría de las campañas de marketing.

Generación X

La generación X (abreviada gen X) es el modo en que se denomina al grupo demográfico nacido entre 1960 y 1980 aproximadamente, de acuerdo con la terminología anglosajona. La Gen X se encuentra entre los baby boomers y la generación millenials.

Según estudios recientes, la Gen X abarca el 18,2 % de la humanidad actual, aproximadamente. Su rango de edades a inicios del siglo XXI se encuentra entre los 40 y 60 años.

Fue una generación que vivió una época de grandes cambios en el mundo y de un notorio descenso en las tasas de natalidad. Además, fue la primera generación cuyos padres y madres se divorciaban y/o llevaban una vida laboral activa, luego de la Revolución Sexual de la década de 1960, por lo que a menudo pasaban mucho tiempo solos en casa, sin la presencia constante de un adulto. Por esta razón se les considera una generación muy independiente, capaz de mantener una buena relación entre trabajo y vida personal.

Millenials o generación Y

La revolución la han marcado los millennials o generación Y. Conocidos también como nativos digitales, se considera millennials a las personas nacidas entre 1982 y 1994 y la tecnología forma parte de su día a día: todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla. On y off están integrados completamente en su vida. Sin embargo, no nacieron con ella, sino que de la época analógica en la que vivieron migraron al mundo digital.

Los millennials, salieron al mercado laboral en medio de la crisis de 2008 y su relación con sus expectativas y la trayectoria de su progreso es más lenta que las de generaciones previas.

Para muchos, se trata de la primera generación que cuestionó los mandatos de la maternidad y la paternidad y el matrimonio. Según el instituto Pew, solo un 28% de los millennials se casó antes de cumplir los 34 años. De hecho, se prevé que un 25% de ellos, cuando alcance la mediana edad (50) continúen solteros/as.

Aunque, en líneas generales, se trata de un grupo con mayor nivel de educación académica sus predecesores pero la adquisición de una vivienda propia y la capacidad de ahorro en el millennial promedio ha mermado significativamente.

Es probable que se trate de la generación menor de 60 años con mayor pesimismo en lo que respecta a la economía y la posibilidad de éxito a través del emprendimiento.

Generación Z o Centennials

Con edades comprendidas entre ocho y 23 años, la generación Z o posmilenial ocupará el protagonismo dentro de unas décadas. También catalogados como centenial, por haber venido al mundo en pleno cambio de siglo —los mayores son del año 1995 y los más pequeños nacieron en 2010—, llegaron con una tablet y un smartphone debajo del brazo.

Pero, ¿qué es la generación Z? Es un conjunto de personas que está marcada por Internet. Forma parte de su ADN: irrumpe en su casa, en su educación y en su forma de socializar. Y si la generación Y lo tiene complicado para encontrar trabajo, la situación de los posmilenials es todavía peor.

Su dominio de las tecnologías quizá hace que descuiden más sus relaciones interpersonales, pero son los que dan más voz a las causas sociales por Internet. Les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata, hecho propiciado por el mundo digital en el que están inmersos, y su estilo de vida también está marcado por los youtubers.

Son multitarea, pero su tiempo de atención es muy breve. Son independientes y consumidores exigentes y ocuparán puestos de trabajo que hoy en día aún no existen.

Generación Alfa

La generación Alfa incluye a aquellas personas nacidas del año 2010 en adelante y que, por tanto, han crecido en un mundo totalmente digital. De hecho, su aparición coincide con el lanzamiento del primer iPad por parte de Apple.

Los miembros de la generación Alfa cuentan con la tecnología para ir descubriendo el mundo. En consecuencia, no dependen tanto del contacto físico con sus semejantes como generaciones anteriores. Según el estudio Entendiendo a la Generación Alfa de Wired Consulting, "a medida que la tecnología se desarrolle, la inteligencia artificial o la voz se convertirán en métodos de comunicación cada vez más comunes entre humanos y máquinas, así los teclados y pantallas darán paso a interfaces basadas en gestos y conversaciones entre dispositivos y humanos".

Generación Beta

De momento no se tienen datos de esta generación, pero algunos estudios señalan que las personas nacidas a partir del año 2025 serán conocidos como la generación Beta.

*Con información de www.iberdrola.com, www.clarin.com y www.concepto.de*