Atención | 'La Pasión de Cristo 2' ya tiene fecha de rodaje: esto es lo que se sabe de la secuela

La segunda parte de La Pasión de Cristo, titulada "The Passion of the Christ: Resurrection", ha generado una gran expectativa desde que Mel Gibson, anunciara sus planes de continuar con la historia. Ahora, 20 años después del estreno de la primera película, la continuación de la historia estaría más cerca de hacerse realidad.

Te puede interesar: 🔗Tupperware, la icónica marca de recipientes para comida, se declara en quiebra

Te puede interesar: 🔗¡Increíble! Profesora de Historia llevaba 20 años cobrando sin dar clases y cuando la despidieron se indignó

La primera película fue un éxito rotundo en taquilla, aunque también generó controversia debido a su violencia gráfica y las críticas por acusaciones de antisemitismo. A pesar de esto, se convirtió en una de las películas religiosas más influyentes de todos los tiempos.

Mientras que La Pasión de Cristo se centró en las últimas 12 horas de la vida de Jesús, culminando en su crucifixión, "Resurrection" narrará los eventos que siguieron a su muerte, particularmente su resurrección y la aparición a sus discípulos. También podría profundizar en los tres días que Jesús estuvo en la tumba, lo cual ha sido un tema intrigante para muchos teólogos y creyentes. El proyecto ha sido descrito con un enfoque espiritual y metafísico

El guion está siendo desarrollado por Mel Gibson y Randall Wallace, conocido por su trabajo en Braveheart (1995), película por la que ganó un Oscar al Mejor Guion Original. Wallace y Gibson han trabajado juntos anteriormente, y su colaboración en este proyecto sugiere un enfoque épico y emotivo.

De acuerdo con la agencia italiana ItalPress, Gibson ha estado ultimando detalles clave de la película en su reciente visita a Malta. El actor y director viajó a Italia en septiembre acompañado por su equipo de producción. El objetivo es recorrer futuras locaciones y evaluar la posibilidad de filmar escenas de la secuela en la isla mediterránea. El medio señala que Gibson sostuvo reuniones con funcionarios locales para facilitar el proceso de producción a futuro.

Aunque todavía no hay una fecha definitiva para el inicio del rodaje, se espera que la filmación de Resurrección comience en 2025, después de la gira promocional del nuevo thriller dirigido por Gibson, Amenaza en el aire (Flight Risk), que se estrenará en enero de ese año.

“Es una historia enorme. No es un relato lineal... tienes que yuxtaponer el evento central con todo lo que lo rodea en el futuro, en el pasado, y en otros reinos. Y eso se vuelve algo casi de ciencia ficción. Es un concepto difícil”, afirmó Gibson en una entrevista con un portal católico en 2022.

Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la primera película, ha sido confirmado para retomar su papel en la secuela. En varias entrevistas, Caviezel ha expresado su entusiasmo por el proyecto, asegurando que la secuela será "la película más grande de la historia", en cuanto a su impacto y alcance espiritual.

En julio de 2023, el actor reveló que había leído los primeros borradores del guion y los describió como “impresionantes y trascendentales”. Caviezel también afirmó que el filme podría ser tan ambicioso que se divida en dos partes, dado el gran volumen de contenido que abarca la historia.

“Mel me mostró varias escenas y yo estaba en el piso llorando”, dijo Caviezel en una entrevista con Truth Social. A pesar de su emoción por participar en Resurrección, el actor ha guardado absoluto secreto sobre las fechas exactas de rodaje o estreno. “No puedo decirlo”, sentenció entre risas cuando le preguntaron más detalles en 2023.